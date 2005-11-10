Juve e Napoli con gli stessi punti al big match. Ma Spalletti è in crisi, Max... Allegri

Stessi punti, sensazioni completamente diverse. Juventus e Napoli arriveranno allo scontro diretto di domenica sera a quota 14 in classifica, ma il turno infrasettimanale di ieri ha raccontato due squadre che in questo momento sembrano viaggiare in direzioni opposte. I bianconeri sono crollati 2-0 a Marassi con il Genoa, senza quasi mai dare l’impressione di poter rientrare in partita. Gli azzurri, invece, hanno vinto 4-1 a Monza, ritrovando tre punti e soprattutto una prestazione convincente dopo il pareggio con la Roma.

Spalletti arriva al big match nel momento peggiore

La vittoria di Lecce sembrava aver restituito un minimo di serenità alla Juventus di Luciano Spalletti, ma Genova ha cancellato davvero tutto. Il problema non è solo il risultato: il Genoa di De Rossi ha mostrato più energia, più organizzazione e maggiore convinzione, mentre i bianconeri hanno prodotto pochissimo e concesso diverse occasioni per subire anche il terzo gol. Le assenze pesano, ma non bastano a spiegare una squadra che continua ad alternare prestazioni discrete a serate inaccettabili. E domenica arriva una partita che, per classifica e momento, può diventare molto pesante anche per lo stesso Spalletti.

Il Napoli di Massimiliano Allegri arriva invece a Torino dopo la miglior risposta possibile. A Monza sono arrivati quattro gol, firmati Hojlund, Politano, Rafa Marin e De Bruyne, e un successo che permette agli azzurri di agganciare proprio la Juventus. Allegri non era in panchina, sostituito da Marco Landucci per squalifica, e non ci sarà neppure domenica allo Stadium: ha rinunciato al ricorso contro le due giornate inflitte dopo Napoli-Roma. Ma il suo Napoli arriva al confronto diretto con un umore decisamente migliore. Nove giornate hanno prodotto gli stessi 14 punti, pochi per entrambe rispetto alle ambizioni iniziali. La differenza, alla vigilia dello scontro diretto, sta tutta nel modo in cui ci sono arrivate.