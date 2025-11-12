Napoli, l'ex preparatore atletico: "Se si vedono rischi di affaticamento sarebbe bene alleggerire"

Lo storico preparatore atletico del Napoli Corrado Saccone è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, per parlare della tenuta fisica della squadra di Antonio Conte: "Bisogna capire l’origine del problema. Il lavoro atletico va di pari passo con quello tecnico e tattico che contribuisce"

Sui tanti infortuni, aggiunge: "Bisogna capire se durante l’estate sono stati impostati dei carichi di lavoro più pesanti. Questo però non significa che la responsabilità sia soltanto dei preparatori atletici. Il discorso quindi è legato a un lavoro tecnico-tattico e anche alle singole esigenze dei giocatori. Se si vede che ci sono dei rischi di affaticamento è bene alleggerire un po’ i carichi, ma questo può andare bene solo per alcuni giocatori e magari non altri".

Infine, la sua idea su come vanno trattati i problemi di pubalgia: "È importante non lavorarci sopra, soprattutto se c’è un rischio di recidiva. Tutti i calciatori si lamentano quando lavorano troppo. Lobotka non ha detto nulla di scandaloso, ma i procuratori non dovrebbero entrare mai in questo campo. Gli agenti fanno solo gli interessi dei loro calciatori senza conoscere la metodologia di lavoro. Se ci sono problemi vanno risolto in condivisione con i calciatori”.