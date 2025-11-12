Clamoroso in casa Napoli: Conte assente alla ripresa. Tornerà, in accordo con il club, lunedì 17

Il Napoli ha ripreso la preparazione, dopo la sconfitta contro il Bologna, nella giornata di oggi ma la notizia, per certi versi clamorosa, è che Antonio Conte non era presente a dirigere la seduta. Con un comunicato ufficiale, il club azzurro ha specificato che l'assenza dell'allenatore era programmata e concordata da tempo, ma resta il fatto che fino a lunedì 17 novembre la squadra non sarà allenata dal tecnico. Alla ripresa del campionato, inoltre, il Napoli affronterà in successione, Atalanta, Juventus e Roma, con Antonio Conte che non avrebbe comunque avuto a disposizione tanti calciatori, impegnati con le rispettive Nazionali.

Il comunicato del Napoli.

"Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico.

Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre".