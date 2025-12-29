Brahim Diaz non si ferma più: 3° gol di fila con il Marocco, bissa un record vecchio 50 anni

Brahim Diaz non si ferma più. Il trequartista del Real Madrid, finito nel dimenticatoio questa stagione sotto la gestione Xabi Alonso con poco più di 400 minuti suddivisi in apparizioni spezzettate, si sta prendendo i suoi attimi di gloria in questa prima parte di Coppa d'Africa 2025. Nella terza giornata del torneo continentale per nazionali, l'ex Milan è andato nuovamente a segno con il suo Marocco: l'ennesima vittima è lo Zambia, nell’ultima partita della fase a gironi della CAN.

Autore del gol dell’1-0 nel primo match contro le Comore (2-0), poi trasformatore su rigore che lui stesso aveva procurato contro il Mali (1-1), oggi nella gara vinta 3-0 lo zampino di Brahim Diaz ha permesso di eguagliare un record vecchio di quasi 50 anni per i Leoni dell’Atlante. Su un cross di Ez Abde dalla sinistra, El-Kaabi è stato troppo corto in fase di deviazione, ma il 26enne del Real Madrid ha aperto il piattone sinistro per fulminare Mwanza e portare il punteggio sul momentaneo 2-0 al 27° minuto.

Il terzo gol in tre partite di fila in Coppa d'Africa, l'ex Milan eguaglia il record della leggenda Ahmed Faras, miglior marcatore della storia della nazionale (36 gol) e considerato il miglior giocatore marocchino di tutti i tempi. Faras aveva segnato in tre partite consecutive alla CAN in due occasioni: nel 1972 e poi di nuovo 49 anni fa, nell’edizione del 1976, l’unica finora vinta dai Leoni dell’Atlante.