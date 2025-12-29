Coppa d'Africa: Brahim Diaz-El Kaabi, l'uragano Marocco va agli ottavi. E il Mali lo segue

Un furore implacabile da parte del Marocco. Dominio assoluto nel terzo e ultimo match del girone A contro lo Zambia in Coppa d'Africa 2025: i Leoni dell'Atlante hanno indirizzato subito la gara dalla propria parte con le reti di El Kaabi e Brahim Diaz (terzo gol di fila); nella ripresa la doppietta del centravanti dell'Olympiakos - su rovesciata cercata e trovata su calcio di punizione - chiude i conti. Festa totale per i tifosi della truppa di Regragui che hanno riabbracciato anche il Pallone d'Oro africano Hakimi, tornato in campo dopo lo stop alla caviglia. Ora gli ottavi di finale sono realtà, da primi classificati.

Comore e Mali impattano invece sullo 0-0. Sale in terza posizione la banda di Cusin, virtualmente già eliminata vista la classifica delle migliori terze attuale. Beneficia della vittoria del Marocco il Mali per restare al secondo posto del gruppo A e qualificarsi per il prosieguo della CAN.

I risultati di oggi

Angola - Egitto 0-0

Zimbabwe - Sudafrica 2-3

Comore - Mali 0-0

Zambia - Marocco 0-3

Classifica Gruppo A

1. Marocco 7 punti (dr+5)

2. Mali 3 (dr 0)

3. Comore 2 (dr -2)

4. Zambia 2 (dr -3)

Classifica gruppo B

1. Egitto 7 punti

2. Sudafrica 6

3. Angola 2

4. Zimbabwe 1