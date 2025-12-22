Empoli colpisce, Südtirol resiste: la 17ª giornata si chiude tra colpi esterni e beffe
La 17ª giornata di Serie B si è chiusa con il successo dell'Empoli in casa del Mantova e con il pareggio all'ultimo respiro del Sudtirol contro l'Entella. La squadra di Castori, come detto dallo stesso tecnico degli altoatesini al termine della gara, ha strappato un punto importantissimo in uno scontro diretto grazie alla rete in pieno recupero di Odogwu, che ha gelato il pubblico di Chiavari.
A Mantova invece, il cambio in panchina non ha portato i frutti sperati. O meglio, dal punto del vista del gioco si è vista un'altra squadra sotto la guida di Modesto, ma alla fine i tre punti sono andati all'Empoli grazie alla rete di Nasti.
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Cesena-Juve Stabia 1-1
29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)
Frosinone-Spezia 2-1
16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)
Modena-Venezia 1-2
38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)
Monza-Carrarese 4-1
9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)
Padova-Sampdoria 1-1
19' Coda (S), 65' Fusi (P)
Avellino-Palermo 2-2
39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)
Pescara-Reggiana 2-1
11' Corazza (P), 15' Rover (R), 61' Olzer (P)
Domenica 21 dicembre
Virtus Entella-Sudtirol 1-1
43' Debenedetti (V), 94' Odogwu (S)
Mantova-Empoli 0-1
67' Nasti
CLASSIFICA
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Empoli 23
Juve Stabia 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Sampdoria 14
Spezia 14
Mantova 14
Pescara 13
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30