Empoli colpisce, Südtirol resiste: la 17ª giornata si chiude tra colpi esterni e beffe

La 17ª giornata di Serie B si è chiusa con il successo dell'Empoli in casa del Mantova e con il pareggio all'ultimo respiro del Sudtirol contro l'Entella. La squadra di Castori, come detto dallo stesso tecnico degli altoatesini al termine della gara, ha strappato un punto importantissimo in uno scontro diretto grazie alla rete in pieno recupero di Odogwu, che ha gelato il pubblico di Chiavari.

A Mantova invece, il cambio in panchina non ha portato i frutti sperati. O meglio, dal punto del vista del gioco si è vista un'altra squadra sotto la guida di Modesto, ma alla fine i tre punti sono andati all'Empoli grazie alla rete di Nasti.

Bari-Catanzaro 1-2

30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)

Cesena-Juve Stabia 1-1

29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)

Frosinone-Spezia 2-1

16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)

Modena-Venezia 1-2

38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)

Monza-Carrarese 4-1

9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)

Padova-Sampdoria 1-1

19' Coda (S), 65' Fusi (P)

Avellino-Palermo 2-2

39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)

Pescara-Reggiana 2-1

11' Corazza (P), 15' Rover (R), 61' Olzer (P)

Domenica 21 dicembre

Virtus Entella-Sudtirol 1-1

43' Debenedetti (V), 94' Odogwu (S)

Mantova-Empoli 0-1

67' Nasti

CLASSIFICA

Frosinone 37

Monza 34

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 30

Modena 29

Catanzaro 28

Empoli 23

Juve Stabia 23

Padova 22

Avellino 21

Reggiana 20

Carrarese 19

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16

Sampdoria 14

Spezia 14

Mantova 14

Pescara 13