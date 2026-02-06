Pisa e Verona come Spider-Man nel meme: si sfideranno da ultime con un nuovo allenatore

In comune, Pisa e Hellas Verona hanno diverse cose. L’ultimo posto condiviso, e quindi l’obiettivo salvezza da raggiungere, ma soprattutto la sfida che le metterà una contro l’altra questa sera - venerdì 6 febbraio - allo stadio Bentegodi alle 20.45. La affronteranno entrambe con un nuovo allenatore in panchina. È un po’ come se fossero protagoniste nel meme dei due Spiderman.

Qui Verona: si presenta Paolo Sammarco. Esonerato Zanetti, la società veneta ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra all’allenatore della Primavera. L’ex centrocampista assicura di non pensare al fatto di essere stato chiamato con un ruolo ad interim: “Non mi ci sono soffermato, il mio obiettivo da quando mi hanno chiamato è la partita contro il Pisa - ha detto in conferenza stampa -. Lo spogliatoio? Non nascondo che il primo giorno non sia stato facile, si veniva da una brutta prestazione e dal cambio di allenatore, i ragazzi sono consapevoli del momento”.

Qui Pisa: ecco Oscar Hiljemark. L’ex centrocampista, che di Alberto Gilardino è stato compagno di squadra ai tempi del Genoa, ha mandato anzitutto un messaggio al proprio predecessore: “È una persona fantastica ma non l'ho ancora sentito - ha risposto ai cronisti -. In questo momento, con le qualità dei ragazzi, dobbiamo concentrarci su due o tre cose fondamentali: la fase difensiva, le palle inattive e il primo passaggio dopo aver riconquistato il pallone. Voglio vedere una squadra che abbia voglia di fare bene".