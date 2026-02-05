L'Atalanta ospita la Juventus in Coppa Italia. Palladino lancia Raspadori, Yildiz è convocato

Questa sera l'Atalanta ospita la Juventus (ore 21) per i quarti di Coppa Italia, nella sfida che ripropone una davanti all'altra le due finaliste dell'edizione 2023-2024). In palio c'è la semifinale contro la vincente di Bologna-Lazio.

In casa bianconera la buona notizia arriva da Kenan Yildiz, rientrato in gruppo agli ordini di Luciano Spalletti. Il 10 della Juventus, seppur parzialmente, si è allenato insieme al resto dei compagni e partirà con la squadra per Bergamo. Un recupero importante per la Juventus, anche e soprattutto in ottica Lazio, sfida di campionato che si giocherà domenica sera.

Dall'altra parte, mister Palladino è pronto a schierare Raspadori e De Ketelaere alle spalle di Scamacca. "E' una partita affascinante contro una squadra forte, in salute, che gioca bene a calcio e che ha un bravissimo allenatore - ha sottolineato lo stesso Palladino alla vigilia -. Per noi è una partita importante perché teniamo a questa competizione e ad andare avanti, vogliamo giocarcela ed essere competitivi provando a passare il turno nel nostro stadio".

Sulle opzioni di formazione, Palladino ha continuato: "Le scelte le faccio sempre in funzione della partita attuale senza pensare al domani. Ho la fortuna di avere una rosa forte e competitiva, con grandi giocatori di qualità e tecnica, ho l'imbarazzo della scelta. Domani (oggi, ndr) andranno in campo i migliori per questa partita, chi scenderà in campo darà il massimo. Mi aspetto grande spirito e grande intensità, con attenzione ai dettagli. Jack non ha giocato l'ultima partita che è stata comunque particolare perché eravamo in dieci. Vediamo la rifinitura...".