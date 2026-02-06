Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Volti nuovi ed esclusioni eccellenti: le liste UEFA di Bologna, Fiorentina e Roma

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 00:52
Ivan Cardia

Tempo di liste UEFA per i club italiani impegnati in Europa e Conference League. Tra novità arrivate dal mercato ed esclusioni eccellenti - Angelino e Dovbyk nella Roma, ma anche il nuovo acquisto Brescianini nella Fiorentina -, viola, giallorossi e il Bologna hanno presentato l’aggiornamento delle squadre a disposizione dei rispettivi allenatori per il resto delle competizioni.

La lista della Roma
Portieri: Gollini, Svilar
Difensori: Celik, Ghilardi, Hermoso, Mancini, Ndicka, Rensch, Tsimikas, Wesley, Ziolkowski.
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pellegrini, Pisilli*.
Attaccanti: Dybala, El Shaarawy, Ferguson, Malen, Soule, Robinio Vaz, Zaragoza.
*: in lista B

La lista del Bologna
Portieri: Franceschelli, Happonen, Pessina, Ravaglia, Skorupski
Difensori: Baroncioni, Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Lai, Moro, Pobega, Sohm
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo, Castro*, Dallinga, Dominguez, Negri, Odgaard, Orsolini, Rowe
*: in lista B

La lista della Fiorentina
Portieri: De Gea, Lezzerini, Leonardelli*.
Difensori: Dodo, Gosens, Kospo, Parisi, Pongracic, Ranieri, Balbo*, Comuzzo*, Fortini*, Kouadio*.
Centrocampisti: Fabbian, Ndour, Fagioli, Mandragora,
Attaccanti: Gudmundsson, Harrison, Solomon, Kean, Piccoli.
*: in lista B

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
