Juventus letale in Europa League, grazie al doppio centravanti. C'è un caso Conceicao?

La Juventus va sotto e si vede costretta a rimontare, ma a tempo quasi scaduto riesce ad acciuffare la gioia del secondo successo su altrettante partite disputate nella Fase Campionato dell'Europa League 2026/27. Al Balaidos di Vigo va avanti il Celta con Alvarez, ma a salvare la pelle della Signora ci pensano i due centravanti, Woltemade e Kolo Muani. Hanno cominciato separati e concluso assieme, per quello che può essere il nuovo motivetto offensivo di casa Juve.

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Woltemade più Kolo, segnano le punte

Prima ha segnato il tedesco, sfruttando un inatteso regalo di Marcos Alonso. Poi, al 92', ha messo il definitivo punto sul successo il francese, con un colpo di testa quasi in fotocopia rispetto a quello visto domenica sera a Cagliari. Nel mezzo, un episodio meno felice per Spalletti: al momento del cambio, Conceicao si lascia andare a una reazione plateale di insoddisfazione e si apre quindi il caso.

Caso Conceicao: parlano lui e Spalletti

Anche perché le parole di Spalletti nel post-partita sull'argomento Conceicao sono state ferme e decise: "Gli viene conviene essere arrabbiato con se stesso per la prestazione. È scivolato tre volte all'inizio, è uscito al 70esimo e c'è un'altra partita tra tre giorni. Se ha fatto qualcosa ci spiegherà cosa dobbiamo dargli e vedremo di saldarlo". Lo stesso portoghese ha però voluto chiarire che si tratta solo di un'incomprensione: "Non ho litigato con nessuno, sono uscito ho dato una botta alla panchina ma non ho litigato con nessuno dello staff. Non abbiamo avuto un dialogo, sono entrato ho cambiato la maglia e sono uscito. Dico questo perché deve uscire la verità e dobbiamo parlare del secondo tempo che abbiamo fatto".