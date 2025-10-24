Lazio – ultima – contro Juventus – prima. Se arrivano 3 gol biancocelesti…

Biancocelesti della Lazio vicini al traguardo dei 100 gol casalinghi in Serie A contro la Juventus. Dopo 81 incontri disputati, infatti, gli Aquilotti hanno raggiunto quota 97. Nella storia di questo match, dal 1929-1930, 3 o più reti in novanta minuti è impresa che ai laziali è riuscita per ben 12 volte, la più recente nel 2019-2020 quando fu 3-1 al 15esimo turno (Cristiano Ronaldo al 25’, Felipe Ramos al 46’ del primo tempo, Milinkovic-Savic al 74’, Caicedo al 95’). Anche allora Maurizio Sarri sedeva su una delle due panchine dell’Olimpico, quella però con i colori bianconeri degli ospiti.

Attenzione, la tripletta di marcature è riuscita alla Lazio soltanto 2 volte in questi calcistici anni Duemila.

Complessivamente dagli 81 precedenti rintracciamo 27 vittorie dei padroni di casa, 20 segni X, 34 successi dei giocatori ospiti, 109-97 per i piemontesi in fatto di marcature.

Aquilotti OK nelle ultime 3 stagioni (2V – 1X). Il più recente segno 2 in schedina è del 2021-2022, 0-2 al 13esimo turno, doppietta di Bonucci con entrambi i gol dagli undici metri, al 23’ e all’83’.

L’ultima volta che la Lazio ha fatto risultato per 4 o più incroci interni contro la Juve è stato fra lo 0-0 del 1999-2000 e il 2-0 del 2003-2004 (3V – 2X).

Situazione in classifica.

Lazio con 8 punti (2V – 2X – 3P con 10GF e 7GS), la metà, 4, in casa (1V – 1X – 1P con 7GF e 4GS). Juventus a quota 12 (3V – 3X – 1P con 9GF e 7GS), un terzo, 4, in trasferta (1V – 1X – 1P con 2GF e 3GS).

PS: ammontano a 2.197 i punti fatti in casa e in A dal 1929 in poi dai biancocelesti (736V – 401X); nella statistica che pesa la differenza punti fra il 45’ e il 90’ la Lazio è ultima mostrando un -4, passando da 12 a 8, mentre la Juventus è prima con un +5, salendo da 7 a 12.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

81 incontri disputati

27 vittorie Lazio

20 pareggi

34 vittorie Juventus

97 gol fatti Lazio

109 gol fatti Juventus

LA PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Lazio-Juventus 0-1, 17° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Lazio-Juventus 1-1, 36° giornata 2024/2025