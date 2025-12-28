Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Como torna a vincere e abbatte il Lecce. Proteste di Di Francesco contro gli arbitri

Il Como torna a vincere e abbatte il Lecce. Proteste di Di Francesco contro gli arbitriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Lorenzo Di Benedetto

Dopo due sconfitte consecutive, contro Inter e Roma, il Como di Cesc Fabregas è tornato a vincere e ha regolato il Lecce con un netto 3-0 in trasferta. Protagonista del pomeriggio del Via del Mare ancora una volta Nico Paz, autore della rete del vantaggio, con una deviazione che lo ha però aiutato, e dell'assist per Douvikas per il definitivo 0-3. Di Jacobo Ramon l'altro gol segnato dai lariani che in attesa della gara del Bologna sono adesso al sesto posto in classifica.

Le parole di Di Francesco.
Deluso, e non potrebbe essere altrimenti, Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, dopo la partita, con l'allenatore che ha commentato l'azione che ha portato al vantaggio del Como, a suo avviso viziata da un fallo di Nico Paz su Ramadani: "Il primo gol è viziato da un fallo. Da qualche anno Rocchi mi fa i complimenti perché ho sempre un comportamento rispettoso; ma a volte non si è ripagati a essere educati. Questo ho detto all'arbitro, stop. Lo 0-1 nasce da un fallo: a Roma ci hanno tolto un gol per un contatto sfiorato, qui Nico Paz ha commesso fallo evidente su Ramadani. Faccio fatica a capire le interpretazioni arbitrali. Il quarto uomo Massimi non ha avuto neppure la sensibilità di capire il momento, avevano il desiderio di mandarmi via: dall'altra parte non vedo rispetto e la capacità di leggere i momenti. E quel fallo ha cambiato la partita...".

Le parole di Fabregas.
Dall'altra parte Cesc Fabregas, tecnico del Como, si è detto molto soddisfatto della prova dei suoi: "Prestazione molto positiva, con tanta qualità in campo. Abbiamo visto un potenziale importante della squadra, senza Morata, Addai, Diao, Goldaniga e pian piano ritroveremo altri calciatori. Nel primo tempo ci è mancata la concretezza, abbiamo creato tante occasioni ma dobbiamo fare uno step in più. Nella ripresa abbiamo sofferto un po' la loro palla lunga e tre-quattro calciatori piazzati, ma ci sta, perché questa è la Serie A d'alto livello".

Articoli correlati
Como, Ramon: "Felice il mio gol abbia aiutato a vincere a Lecce" Como, Ramon: "Felice il mio gol abbia aiutato a vincere a Lecce"
Como, Vojvoda: "Vittoria importante, abbiamo colpito nei momenti giusti" Como, Vojvoda: "Vittoria importante, abbiamo colpito nei momenti giusti"
Como, Paz sugli applausi del Via del Mare: "Un onore, ringrazio Lecce" Como, Paz sugli applausi del Via del Mare: "Un onore, ringrazio Lecce"
Altre notizie I fatti del giorno
Da Milan-Verona ad Atalanta-Inter, continua la 17esima giornata di Serie A: le probabili... Da Milan-Verona ad Atalanta-Inter, continua la 17esima giornata di Serie A: le probabili formazioni
Serie A, la classifica dopo gli anticipi: Juventus momentaneamente al terzo posto... Serie A, la classifica dopo gli anticipi: Juventus momentaneamente al terzo posto
Un buon Pisa non basta a fermare la Juventus: terza vittoria di fila, ma senza brillare... Un buon Pisa non basta a fermare la Juventus: terza vittoria di fila, ma senza brillare
Davis fa impazzire l'Udinese. Ma la Lazio non ci sta: nuovo silenzio stampa Davis fa impazzire l'Udinese. Ma la Lazio non ci sta: nuovo silenzio stampa
La perla di Kilicsoy ribalta il Torino. E nel post gara Cairo parla di mercato La perla di Kilicsoy ribalta il Torino. E nel post gara Cairo parla di mercato
Il Como torna a vincere e abbatte il Lecce. Proteste di Di Francesco contro gli arbitri... Il Como torna a vincere e abbatte il Lecce. Proteste di Di Francesco contro gli arbitri
Serie B, 18ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto Serie B, 18ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto
Da Parma-Fiorentina a Roma-Genoa, le probabili formazioni del 17° turno di Serie... Da Parma-Fiorentina a Roma-Genoa, le probabili formazioni del 17° turno di Serie A
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"
2 Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
3 28 dicembre 1972, George Best diventa un nuovo giocatore del Real Madrid. Anzi no
4 Il City è cambiato, Guardiola: "L'anno scorso l'avremmo persa 10 volte su 10"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 dicembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Un buon Pisa non basta a fermare la Juventus: terza vittoria di fila, ma senza brillare
Immagine top news n.1 Davis fa impazzire l'Udinese. Ma la Lazio non ci sta: nuovo silenzio stampa
Immagine top news n.2 Serie A, 17^ giornata LIVE: Nkunku sostituisce Leao, c'è Thuram con Lautaro
Immagine top news n.3 Autogol di Calabresi, poi il tap-in di Yildiz: Pisa al palo, la Juventus vince e centra il filotto
Immagine top news n.4 Davis gela la Lazio al 95': 1-1 tra l'Udinese e i biancocelesti. Polemiche nel finale
Immagine top news n.5 Il Como torna a riveder le stelle: 3-0 al Lecce con un super Nico Paz. Ma il 1° gol farà discutere
Immagine top news n.6 Allegri accoglie Fullkrug: "È arrivato sorridente, ha caratteristiche che in squadra non avevamo"
Immagine top news n.7 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Kabasele: "Padelli ci ha salvati. Oggi abbiamo dimostrato di saper reagire"
Immagine news Serie A n.3 Roma, El Shaarawy elogia Gasperini: "Allenatore esigente e maestro di calcio"
Immagine news Serie A n.4 Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Corrado: "Siamo vicini a Gilardino, sta facendo un gran lavoro. Meriteremmo di più"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Stankovic: "Partita molto difficile. Stiamo raccogliendo il seminato"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 18ª giornata: Alvini al primo posto
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 18ª giornata: Ghedjemis show!
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 18ª giornata: Busio in vetta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 18ª giornata: Tiritiello guida, Bracaglia insegue
Immagine news Serie B n.6 Bari, Vivarini: "Abbiamo avuto cinque occasioni, ho visto il giusto spirito"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, D'Agostino: "Crediamo nella B. Nessuno andrà via a gennaio"
Immagine news Serie C n.2 Brescia, Pasini: "Balotelli non fa parte del progetto, ma prenderemo una punta importante"
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Ninivaggi: "Il 2025 l'anno di una salvezza non scontata"
Immagine news Serie C n.4 Tra una settimana ancora in campo la Serie C. Il programma della 20ª giornata
Immagine news Serie C n.5 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Napoli, Conte cerca continuità dopo il successo in Arabia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.4 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.5 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?