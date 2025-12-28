Il Como torna a vincere e abbatte il Lecce. Proteste di Di Francesco contro gli arbitri

Dopo due sconfitte consecutive, contro Inter e Roma, il Como di Cesc Fabregas è tornato a vincere e ha regolato il Lecce con un netto 3-0 in trasferta. Protagonista del pomeriggio del Via del Mare ancora una volta Nico Paz, autore della rete del vantaggio, con una deviazione che lo ha però aiutato, e dell'assist per Douvikas per il definitivo 0-3. Di Jacobo Ramon l'altro gol segnato dai lariani che in attesa della gara del Bologna sono adesso al sesto posto in classifica.

Le parole di Di Francesco.

Deluso, e non potrebbe essere altrimenti, Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, dopo la partita, con l'allenatore che ha commentato l'azione che ha portato al vantaggio del Como, a suo avviso viziata da un fallo di Nico Paz su Ramadani: "Il primo gol è viziato da un fallo. Da qualche anno Rocchi mi fa i complimenti perché ho sempre un comportamento rispettoso; ma a volte non si è ripagati a essere educati. Questo ho detto all'arbitro, stop. Lo 0-1 nasce da un fallo: a Roma ci hanno tolto un gol per un contatto sfiorato, qui Nico Paz ha commesso fallo evidente su Ramadani. Faccio fatica a capire le interpretazioni arbitrali. Il quarto uomo Massimi non ha avuto neppure la sensibilità di capire il momento, avevano il desiderio di mandarmi via: dall'altra parte non vedo rispetto e la capacità di leggere i momenti. E quel fallo ha cambiato la partita...".

Le parole di Fabregas.

Dall'altra parte Cesc Fabregas, tecnico del Como, si è detto molto soddisfatto della prova dei suoi: "Prestazione molto positiva, con tanta qualità in campo. Abbiamo visto un potenziale importante della squadra, senza Morata, Addai, Diao, Goldaniga e pian piano ritroveremo altri calciatori. Nel primo tempo ci è mancata la concretezza, abbiamo creato tante occasioni ma dobbiamo fare uno step in più. Nella ripresa abbiamo sofferto un po' la loro palla lunga e tre-quattro calciatori piazzati, ma ci sta, perché questa è la Serie A d'alto livello".