La perla di Kilicsoy ribalta il Torino. E nel post gara Cairo parla di mercato

Semih Kilicsoy, ancora una volta. Dopo il gol della settimana scorsa contro il Pisa l'attaccante turco si è ripetuto anche allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata di Marco Baroni, con un vero e proprio gioiello, vista l'azione partita dalla metà campo dei sardi e proseguita dal numero 9 saltando tre uomini e freddando Paleari con un sinistro sul secondo palo. In precedenza, nel primo tempo, erano stati prima Vlasic e poi Prati a segnare i gol del momentaneo 1-0 del Toro e del pareggio.

Le parole di Baroni.

Nel post gara il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha commentato: "Il dato negativo è il risultato, ma abbiamo fatto 19 tiri di cui 10 nello specchio. Abbiamo creato, si torna al discorso già fatto: ci serve più determinazione e cattiveria negli ultimi metri. I due gol presi sono evitabili, sull'angolo c'è stato un doppio tocco e sul secondo siamo stati morbidi e leggeri. Abbiamo buttato via un'altra occasione per fare il saltino".

Le parole di Pisacane.

Soddisfatto Fabio Pisacane, che ha parlato anche di Kilicsoy: "Penso di avere tra le mani un grandissimo talento, quello che fa negli spazi stretti in allenamento è roba da circo. Poi in campo è diverso... Ha avuto qualche difficoltà di inserimento e di natura tattica. Ricordiamoci che arriva dal campionato turco, dove la sua squadra per l'80% delle partite ha l'80% del possesso palla. Siamo felici, lo abbiamo aspettato e coccolato. Non è stato facile, perché calcisticamente Kilicsoy arriva da un'altra parte del mondo. Siamo tutti contenti per lui perché sappiamo quanto ha aspettato questo momento, se lo merita".

Cairo e il mercato.

Infine le parole di Urbano Cairo, patron del Torino, sul mercato: "Di Zapata e l'interessamento del Besiktas non ne so nulla, mi è totalmente nuova. Quanti rinforzi servono? Non è un fatto numerico, bisogna prendere giocatori funzionali, di qualità, che possano darti una mano vera. Non prendere tanto per prendere".