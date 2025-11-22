Succede di tutto al 'Ceravolo'! Catanzaro-Pescara 3-3 e la Serie B riapre col botto
È partita con il botto la tredicesima giornata di Serie B. Nel primo anticipo del turno, Catanzaro e Pescara hanno dato vita a un match spettacolare terminato 3-3, con emozioni fino all'ultimo respiro.
Gli abruzzesi sbloccano il risultato al 10' con Di Nardo, ma i padroni di casa ribaltano tutto in poco più di mezzora: prima il pareggio di Brighenti al 21', poi il gol di Pittarello al 46' che porta i giallorossi in vantaggio all'intervallo. Nel finale di primo tempo, però, Corazza riporta in parità il Pescara al 37'.
Nella ripresa il Catanzaro torna avanti grazie a Buso all'82', ma quando la vittoria sembrava ormai in tasca, arriva la beffa: Corazza firma la doppietta personale al 93' e fissa il punteggio sul definitivo 3-3.
SERIE B, 13ª GIORNATA
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Sabato 22 novembre
Ore 15:00 - Avellino-Empoli
Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana
Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo
Ore 17:15 - Padova-Venezia
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Palermo 19
Venezia 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Reggiana 16
Catanzaro 16**
Carrarese 15
Padova 14
Virtus Entella 14
Empoli 14
Bari 13*
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 9**
Spezia 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più
