Succede di tutto al 'Ceravolo'! Catanzaro-Pescara 3-3 e la Serie B riapre col botto

È partita con il botto la tredicesima giornata di Serie B. Nel primo anticipo del turno, Catanzaro e Pescara hanno dato vita a un match spettacolare terminato 3-3, con emozioni fino all'ultimo respiro.

Gli abruzzesi sbloccano il risultato al 10' con Di Nardo, ma i padroni di casa ribaltano tutto in poco più di mezzora: prima il pareggio di Brighenti al 21', poi il gol di Pittarello al 46' che porta i giallorossi in vantaggio all'intervallo. Nel finale di primo tempo, però, Corazza riporta in parità il Pescara al 37'.

Nella ripresa il Catanzaro torna avanti grazie a Buso all'82', ma quando la vittoria sembrava ormai in tasca, arriva la beffa: Corazza firma la doppietta personale al 93' e fissa il punteggio sul definitivo 3-3.

SERIE B, 13ª GIORNATA

Catanzaro-Pescara 3-3

10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)

Sabato 22 novembre

Ore 15:00 - Avellino-Empoli

Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana

Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo

Ore 17:15 - Padova-Venezia

Ore 19:30 - Bari-Frosinone

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 - Mantova-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Sudtirol

Ore 17:15 - Monza-Cesena

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia

CLASSIFICA

Monza 26

Modena 25

Cesena 23

Frosinone 22

Palermo 19

Venezia 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16

Reggiana 16

Catanzaro 16**

Carrarese 15

Padova 14

Virtus Entella 14

Empoli 14

Bari 13*

Südtirol 12

Mantova 11

Pescara 9**

Spezia 8

Sampdoria 7

*una partita in meno

** una partita in più