Lite Juric-Lookman, Deeney e Reo-Coker: "L'allenatore è in torto, l'ha visto tutto il mondo"

Troy Deeney, ex attaccante tra le altre del Watford, ieri ha seguito la partita tra Olympique Marsiglia e Atalanta per CBS Sports Golazo, insieme a Nigel Reo-Coker. Commentando il tanto discusso episodio Lookman-Juric, l’inglese ha sottolineato come il rapporto tra i due si sia irrimediabilmente incrinato nella sfida di Champions League disputata al Velodrome:

"Quando metti fisicamente le mani addosso a qualcuno, a quel punto io e te non avremo più modo di parlare. Non c’è nulla che tu possa dire oggi, domani o la prossima settimana che mi faccia dimenticare quello che mi hai fatto davanti a tutti", sono state le dichiarazioni in studio di Deeney.

Reo-Coker, ex giocatore di West Ham e Aston Villa, ha poi aggiunto: "Quando si parla di responsabilità e posizioni di potere, Juric è completamente nel torto. Tu, come allenatore, non puoi fare una cosa del genere, qualunque cosa sia stata detta. Sei un allenatore in Champions League, in una partita trasmessa in tutto il mondo. Una volta che metti le mani su un giocatore fisicamente, hai perso".