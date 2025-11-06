Lookman e la polemica che riporta alla mente i mal di pancia estivi dell'attaccante

Il convincente successo dell'Atalanta sul campo dell'Olympique Marsiglia si porta dietro uno strascico polemico destinato a far parlare ancora. Nel corso del secondo tempo, il tecnico Ivan Juric sceglie di sostituire Ademola Lookman con Musah, scatenando la rabbia per niente nascosta del nigeriano. Con conseguente smusata a bordo campo del tecnico croato.

"Sono cose che vediamo ogni domenica, ma restano nello spogliatoio", il commento dello stesso Juric per stemperare la polemica. Che comunque rimane, con le immagini che hanno fatto il giro del mondo social in poco tempo e che riportano alla mente un altro comportamento polemico del giocatore.

Era da poco passata la metà di luglio, quando l'Inter palesò all'Atalanta il proprio interesse per il calciatore. La Dea pur aprendo alla cessione non ha mai fatto passi indietro sulla propria valutazione, che l'Inter mai ha scelto di raggiungere. E così ecco venir fuori il problema, con Lookman che non si è presentato al raduno atalantino forte di una promessa a suo dire non mantenuta dalla società. Giorni di isolamento, prima di tornare in città ed essere di fatto messo ai margini della rosa per le prime due partite di campionato con Pisa e Parma. Il tutto fino alla metà di settembre, quando le diplomazie riescono a trovare la quadra ricucendo lo strappo e riportando Lookman all'interno della squadra. Ora resta da capire se la lite con Juric in campo avrà ripercussioni, al netto delle dichiarazioni pubbliche in merito. Col mercato di gennaio che tornerà comunque ad essere un momento di riflessione per capire se proseguire insieme o percorrere strade diverse.