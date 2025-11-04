Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve, tutto è possibile. Il Milan di Max. Il nuovo sarrismo. Pioli, è finita male

Juve, tutto è possibile. Il Milan di Max. Il nuovo sarrismo. Pioli, è finita maleTUTTO mercato WEB
Marco Piccari
Oggi alle 12:58Il Due di Piccari
Marco Piccari

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che affronta i temi principali della decima giornata di serie A

Due di Cuori

Eh già, sono ancora qua… Il primo cuore è tutto per Luciano Spalletti, che torna in Serie A alla guida della Juve e alla prima colpisce subito battendo la Cremonese. Già nella prima uscita si è vista una Spallettata: l’inserimento di Koopmeiners come braccetto di sinistra nella difesa a tre. Una sorta di Calafiori, e l’olandese è andato bene senza fare danni: chiusure e palleggio per far ripartire l’azione, si è mosso da giocatore ritrovato. In mezzo al campo ha agito Locatelli, affiancato da due giocatori fisici come Thuram e McKennie, con quest’ultimo pronto a buttarsi dentro. In attacco, finalmente, due punte con Vlahovic sempre molto attivo. Una Juve con un senso logico, partita forte e poi capace di gestire, pur concedendosi qualche pausa di troppo. Un buon inizio per Spalletti: finalmente si intravede una parvenza di squadra. Personalmente credo che questa Juve, con Spalletti, possa lottare per il titolo. Del resto, la vetta è a soli quattro punti: tutto è possibile.
Questo vale anche per il Milan, che batte la Roma e si porta in scia del Napoli. Un Milan al Max che soffre nel primo tempo ma colpisce, e nella ripresa, con pressione e super ripartenze, si prende la partita. Una squadra sempre più Allegrina, con una “Max identità” pronta a lottare per il titolo.
Non lotterà per il titolo, ma merita una menzione: la Lazio. La squadra di Sarri batte il Cagliari e conferma quanto di buono si era visto nell’ultimo mese. Non prende gol — quattro clean sheet consecutivi, cinque totali — e nelle ultime sei partite ha raccolto 12 punti, come Roma e Milan, due in più del Napoli capolista. Un buon momento, merito di mister Sarri, che, rinunciando in parte al suo calcio, ha riscoperto un gruppo di giocatori pronti a lottare, guidati dal comandante. Un Sarri meno spettacolare ma più concreto: è nato il nuovo sarrismo. Nella tempesta il capitano accende il faro e si va. Di chi sto parlando? Ma di Calhanoglu. Sotto la pioggia di Verona è lui a guidare l’Inter alla vittoria contro i gialloblù. Dipinge un assist per Zielinski, destinato a entrare nella grande galleria del calcio, e aggiunge una regia di altissima qualità. È tornato il giocatore totale.
Chiudo con un pensiero su Napoli–Como, terminata in parità. Tutti hanno elogiato il calcio di Fabregas, nulla da eccepire dopo il primo tempo, ma io preferisco sottolineare il lavoro del Napoli e di Conte.I campioni d’Italia, viste le assenze, hanno sofferto nella prima parte di gara; a complicare le cose, l’infortunio di Gilmour, che ha cambiato i piani. Conte ha risposto arretrando Anguissa per coprire su Elmas, entrato in corsa, e dare più sostanza.
Il Napoli ha combattuto: nella ripresa il Como non ha mai tirato in porta, subendo la maggiore spinta dei partenopei. Gli azzurri hanno creato di più e tirato più volte in porta. Conte, nonostante tutto, ha ingabbiato il bel calcio del Como.

Due di Picche

Finalmente è finita: Pioli esonerato. Nulla di personale, ci mancherebbe, ma il Pioli due è stato un disastro. Contro il Lecce, in casa, è arrivata una sconfitta pesantissima che ha posto fine all’avventura viola del tecnico. In dieci partite la Fiorentina non ha fatto vedere nulla, e da luglio Pioli non è mai riuscito a dare un senso a questa squadra. È finita, o meglio, non è mai iniziata. Siamo davanti a un fallimento tecnico totale, e da Pioli mi sarei aspettato le dimissioni. Il balletto sulle cifre per l’uscita, seguito poi dall’esonero, rappresenta un punto molto basso per il tecnico. Fare un passo indietro, in certi momenti, vale più di qualsiasi cifra versata su un conto. In questa situazione grottesca non è esente da colpe la società, sempre più assente e lontana. L’era Commisso sembra arrivata all’ultimo capitolo.

Jolly

Milinkovic-Savic e Maignan sono i due jolly di giornata.
I due portieri sono stati glaciali sui calci di rigore: entrambi hanno ipnotizzato i rispettivi avversari e salvato il risultato. Insuperabili!

Articoli correlati
Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 10 giornate: riecco Modric, ma il croato... Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 10 giornate: riecco Modric, ma il croato è solo 5°
La Serie A perde 3 panchine in 9 giorni. Ma com'è la situazione nel resto d'Europa... La Serie A perde 3 panchine in 9 giorni. Ma com'è la situazione nel resto d'Europa
Fiorentina, esonerato Pioli. Roma, altro infortunio per Dybala: le top news delle... Fiorentina, esonerato Pioli. Roma, altro infortunio per Dybala: le top news delle 13
Altre notizie Il Due di Piccari
Juve, tutto è possibile. Il Milan di Max. Il nuovo sarrismo. Pioli, è finita male... Juve, tutto è possibile. Il Milan di Max. Il nuovo sarrismo. Pioli, è finita male
Napoli e Roma a braccetto. Inter travolgente. Vlahovic, Dovbyk e Sucic i protagonisti.... Napoli e Roma a braccetto. Inter travolgente. Vlahovic, Dovbyk e Sucic i protagonisti. Pioli sprofonda…
Conte, Gasp e Sarri: fondamentali. Pioli e Tudor, è ora di cambiare. Disastro arbitrale... Conte, Gasp e Sarri: fondamentali. Pioli e Tudor, è ora di cambiare. Disastro arbitrale
Leao al Max, Inter forte messaggio. Tudor peggio di Motta. Fiorentina punita dalla... Leao al Max, Inter forte messaggio. Tudor peggio di Motta. Fiorentina punita dalla TV, Napoli poco calcio
Hojlund l’arma di Conte. Roma di ferro. L’Inter fa paura. Juve e Milan non si fanno... Hojlund l’arma di Conte. Roma di ferro. L’Inter fa paura. Juve e Milan non si fanno male. La Fiorentina sprofonda
Milan Max Segnale, tanto Svilar, poco Gasp. Pioli ancora in Arabia, Conte KO, Tudor... Milan Max Segnale, tanto Svilar, poco Gasp. Pioli ancora in Arabia, Conte KO, Tudor poche idee
Allegri – Conte: la vera sfida. Pioli assente, Gasperini trasformato. Tudor serve... Allegri – Conte: la vera sfida. Pioli assente, Gasperini trasformato. Tudor serve di più
Napoli e Juve in alta quota. Modric da clonare. Segnali di Inter, ma non bastano.... Napoli e Juve in alta quota. Modric da clonare. Segnali di Inter, ma non bastano. Roma e Lazio ko
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Sarri: "Fiorentina? Un dirigente mi ha chiamato ma sapeva che avevo firmato con la Lazio"
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
4 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
5 Fiorentina, Pioli esonerato. C'è il via libera di Commisso, in arrivo il comunicato
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, il tecnico della Primavera Galloppa guiderà la squadra in Conference League col Mainz
Immagine top news n.1 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
Immagine top news n.2 Non c'è pace per Dybala. Altro infortunio muscolare, i dettagli e i tempi di recupero
Immagine top news n.3 Sorokin, difensore del Kairat Almaty: "L'Inter è la mia squadra del cuore, un sogno affrontarla"
Immagine top news n.4 Vlahovic, rinnovo possibile con la Juventus? Cifre da rivedere, con 3 club che lo seguono
Immagine top news n.5 Buffon su Spalletti: "Scelta migliore per la Juve. Tudor? Poca empatia con la dirigenza"
Immagine top news n.6 Spalletti carica la Juventus per la Champions. E con lui Vlahovic può davvero restare
Immagine top news n.7 Napoli, è tempo di Champions. Conte punge ancora l'Inter, Marotta risponde: "Va tutto bene"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parravicini: "Al Ravenna sta stretta la Serie C, il club vuole puntare in alto"
Immagine news Serie C n.2 Serpini: "Torres e Perugia sono squadre che hanno le potenzialità per uscire dalla crisi"
Immagine news Serie C n.3 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marsiglia, Hojbjerg: "De Zerbi come Conte e Guardiola. Atalanta avversario di alto livello"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 10 giornate: irrompe Jamie Vardy
Immagine news Serie A n.3 Olympique Marsiglia, il bresciano De Zerbi sfida l'Atalanta: "Derby? C'è anche quello..."
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Immobile parzialmente in gruppo. Freuler operato: le ultime da Casteldebole
Immagine news Serie A n.5 Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 10 giornate: riecco Modric, ma il croato è solo 5°
Immagine news Serie A n.6 Stasera Juventus-Sportin CP, i convocati di Spalletti: Yildiz c'è, quattro assenti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biasci: "Vittoria pazza con la Reggiana, era importante ritrovare il successo"
Immagine news Serie B n.2 Doppietta e assist contro il Pescara, Pierozzi è l'MVP dell'undicesima giornata di B
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, indigesta la gara contro l'Avellino: diversi episodi scatenano il malumore granata
Immagine news Serie B n.4 Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: quattro giocatori fermati per un turno
Immagine news Serie B n.5 Spezia, per Donadoni contratto annuale. Per D'Angelo "solo" esonero: nessuna risoluzione
Immagine news Serie B n.6 Palermo nella storia: mai successo che nella stessa gara segnassero tre subentrati
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, ecco gli arbitri della 13ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.2 L'Arzignano ha già sciolto le riserve per la panchina: contratto annuale per Di Donato
Immagine news Serie C n.3 Salta un'altra panchina in Serie C. L'Arzignano esonera mister Bianchini
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Moretti: "Non molliamo, perché vogliamo e possiamo agganciare il treno salvezza"
Immagine news Serie C n.5 Parravicini: "Al Ravenna sta stretta la Serie C, il club vuole puntare in alto"
Immagine news Serie C n.6 Serpini: "Torres e Perugia sono squadre che hanno le potenzialità per uscire dalla crisi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.6 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…