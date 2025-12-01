I magnifici 4. Allegri: Max delusione. Palladino ritrova la Dea

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di TmwRadio Marco Piccari, che analizza i temi più importanti della 13ª giornata di serie A.

Due di Cuori

Una giornata segnata da quattro calciatori che hanno inciso in altrettante partite. Giocatori che hanno esaltato e conquistato il cuore. Il primo a cominciare lo show è stato Yildiz: il numero 10 bianconero è sempre più decisivo. Il suo talento, la qualità e le intuizioni fanno la differenza; in questo momento lui è la Juve. Una piacevole dipendenza.Dopo la prestazione in Champions con il Bodo arriva la doppietta contro il Cagliari. Magnifico!!!

Letale anche Leao, che contro la Lazio realizza il gol partita. Il portoghese conclude da 9 un’azione ben costruita dal Milan; con Allegri sembra essersi scoperto un Leao più continuo e più giocatore, pronto anche al sacrificio. Un Max Leao.

Si scatena anche Lautaro: la sua doppietta regala la vittoria all’Inter contro il Pisa. Il capitano offre una prestazione di alto livello: segna, crea occasioni e realizza tre passaggi chiave. Un toro scatenato. Mai dubitare di Lautaro.

Chiudo con Neres, che segna il gol partita contro la Roma e riporta in vetta il Napoli. Il brasiliano disputa una gara completa: divora la fascia, dialoga con i compagni, gioca da esterno e da falso nueve, segna, tira e suggerisce passaggi chiave a raffica. Il sette che fa la differenza: lui ha messo le ali al Napoli.

Quattro giocatori eccezionali: in questa giornata sono scesi in campo i fantastici 4.

Due di Picche

Ho elogiato il Milan e il lavoro di Allegri, com’è giusto fare. Il tecnico ha dato ai rossoneri solidità, compattezza e anche la capacità di interpretare i momenti della partita per cambiare strategia. Tutto molto interessante, ma nell’ultima gara non mi è piaciuto il pressing fastidioso e poco rispettoso di Allegri verso l’arbitro in occasione della chiamata al VAR del direttore di gara sul possibile rigore per la Lazio. Quel tentativo di intimidazione e aggressione non è stato bello da vedere.

Un comportamento antisportivo che infastidisce e crea tensione; da uno del suo calibro ci si aspetta più correttezza. Pur riconoscendo l'errore del VAR e dell’arbitro nella gestione dell’episodio, ritengo che Allegri abbia fatto peggio con una sceneggiata ridicola. Max delusione.

Jolly

Il Jolly lo pesca l’Atalanta scegliendo Palladino come allenatore. L’ex tecnico della Fiorentina, nelle ultime due partite, ha riportato entusiasmo, vittorie e gioco. In poche parole, ha rispolverato la Dea di Gasperini. C’è la sensazione che con Palladino questa Atalanta possa ritrovare le sue coordinate e scalare la classifica per tornare in zona Europa.