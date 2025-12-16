Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Chivu, Gasperini, Spalletti, Sarri: la forza delle idee. Allegri e le max frenate. Napoli scarico

Chivu, Gasperini, Spalletti, Sarri: la forza delle idee. Allegri e le max frenate. Napoli scaricoTUTTO mercato WEB
Marco Piccari
Oggi alle 18:04Il Due di Piccari
Marco Piccari

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che analizza i temi più importanti della 15ª giornata di serie A

Due di Cuori

In questa giornata di campionato vincono le idee. E vincono gli uomini che le sanno trasmettere. Sarri, Chivu, Gasperini e Spalletti sono i protagonisti del turno. Allenatori che incidono non solo sul campo, ma nella testa delle squadre. La copertina se la prende Maurizio Sarri. La sua Lazio vince a Parma restando in nove uomini e lo fa senza rinnegare sé stessa. Non è una vittoria di pura sopravvivenza, ma di identità. Anche in inferiorità numerica la Lazio continua a pressare, a palleggiare, a gestire. Non perde mai il controllo emotivo della partita. È la dimostrazione più chiara di quanto la mano dell’allenatore sia ormai evidente. Ora tocca alla società: chi ha un’idea così forte va sostenuto. Gennaio e vicino servono i fatti e non le parole.
Sta convincendo sempre di più anche Cristian Chivu. I dubbi iniziali stanno lasciando spazio ai fatti. L’Inter vince ancora, questa volta a Genova, mostrando personalità, aggressività e capacità di soffrire. Segnali importanti arrivano anche dalle seconde linee, sempre più coinvolte e affidabili. Terza vittoria consecutiva, doppio sorpasso su Milan e Napoli e sensazione chiara: questo scatto può diventare qualcosa di più.
Risposta netta della Roma di Gasperini, che spazza via il Como e cancella la brutta prova di Cagliari. È una Roma intensa, aggressiva, organizzata. Una squadra che gioca in totale sintonia con i principi del suo allenatore. Se a gennaio dovesse arrivare un attaccante vero, il salto di qualità potrebbe essere molto lungo.
Segnali incoraggianti anche dalla Juventus, che espugna Bologna con una vittoria pesantissima in chiave Champions. Ma più del risultato conta la prestazione. Si vedono finalmente le idee di Spalletti: pressing ordinato, maggiore incisività offensiva, buona partecipazione dei subentrati. La precisione va migliorata, ma la direzione è chiara. La partita con la Roma sarà il vero banco di prova.

Due di Picche

C’è chi accelera e chi, invece, frena di colpo.
Il Napoli di Conte si ferma bruscamente a Udine. Dopo tre vittorie consecutive arriva una prestazione inspiegabile: zero tiri in porta, nessuna reazione, totale dominio dell’Udinese. Una squadra scarica, fisicamente e mentalmente. Preoccupante anche l’immobilismo della panchina. Il doppio impegno continua a pesare su un gruppo falcidiato dagli infortuni. A metà dicembre i KO sono già troppi e il problema non può più essere ignorato. Ma non lo dite a Conte altrimenti si arrabbia. In casa Milan il copione è sempre lo stesso. Con le grandi la squadra di Allegri si esalta, con le altre si inceppa. Il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo è l’ennesimo campanello d’allarme: terzo pari identico in stagione, dopo Pisa e Parma, a cui va aggiunta la sconfitta con la Cremonese. Le occasioni non mancano, ma la fragilità nel difendere il risultato è ormai strutturale. Otto gol subiti contro squadre medio-piccole sono troppi. E sette punti persi a metà dicembre pesano come macigni. Così lo scudetto si allontana e anche il quarto posto non è più così scontato.
La Fiorentina, infine, sprofonda nel silenzio. Contro il Verona arriva un’altra sconfitta e il conto delle partite senza vittorie sale a quindici. A questo punto non è più una crisi, ma una deriva. E la parola salvezza comincia a sembrare un miraggio. E’ tutto da rifare e non potrebbe bastare.

Jolly

Il jolly lo pesca la Roma. Wesley firma il gol che stende il Como con un diagonale preciso e pesantissimo. Una rete che vale tre punti e alimenta il grande sogno.

Articoli correlati
Estupinan oggi come Emerson Royal un anno fa? Perché le due situazioni sono simili... Estupinan oggi come Emerson Royal un anno fa? Perché le due situazioni sono simili
Crisi Fiorentina e possibili addii, Open Var, le ultime su Inter e Milan: le top... Crisi Fiorentina e possibili addii, Open Var, le ultime su Inter e Milan: le top news delle 18
La Top 11 storica della Coppa d'Africa: N'Kono, Jay-Jay Okocha e l'attacco show La Top 11 storica della Coppa d'Africa: N'Kono, Jay-Jay Okocha e l'attacco show
Altre notizie Il Due di Piccari
Chivu, Gasperini, Spalletti, Sarri: la forza delle idee. Allegri e le max frenate.... Chivu, Gasperini, Spalletti, Sarri: la forza delle idee. Allegri e le max frenate. Napoli scarico
Napoli - Inter è Allegri il Max pericolo. Spalletti ci sei? Imperdonabile Folorunsho.... Napoli - Inter è Allegri il Max pericolo. Spalletti ci sei? Imperdonabile Folorunsho. Emozione Immobile
I magnifici 4. Allegri: Max delusione. Palladino ritrova la Dea I magnifici 4. Allegri: Max delusione. Palladino ritrova la Dea
Comanda la Roma di Gasp, Milan al Max corto muso. Bologna paradisiaco, la Juve è... Comanda la Roma di Gasp, Milan al Max corto muso. Bologna paradisiaco, la Juve è assente
Inter la più forte, Roma la più credibile. Milan “Max” delusione, Napoli: Conte il... Inter la più forte, Roma la più credibile. Milan “Max” delusione, Napoli: Conte il responsabile. Bologna da Champions
Juve, tutto è possibile. Il Milan di Max. Il nuovo sarrismo. Pioli, è finita male... Juve, tutto è possibile. Il Milan di Max. Il nuovo sarrismo. Pioli, è finita male
Napoli e Roma a braccetto. Inter travolgente. Vlahovic, Dovbyk e Sucic i protagonisti.... Napoli e Roma a braccetto. Inter travolgente. Vlahovic, Dovbyk e Sucic i protagonisti. Pioli sprofonda…
Conte, Gasp e Sarri: fondamentali. Pioli e Tudor, è ora di cambiare. Disastro arbitrale... Conte, Gasp e Sarri: fondamentali. Pioli e Tudor, è ora di cambiare. Disastro arbitrale
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Capello avverte: "Attenzione alla Juve". Poi attacca arbitri e VAR: "Capiscono poco di calcio"
3 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 21 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
5 Parla Cannavaro, Tuttosport apre: "Spalletti da impazzire. Juve, puoi sognare"
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Dumfries sotto i ferri: intervento di stabilizzazione della caviglia. La nota ufficiale
Immagine top news n.1 Donnarumma Miglior Portiere FIFA 2025: "Vincere col PSG momento unico"
Immagine top news n.2 Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Immagine top news n.3 Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
Immagine top news n.4 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine top news n.5 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.6 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.7 Stato di forma: allungano le milanesi! Risale l'Hellas, crollano le squadre toscane
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.2 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.3 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.4 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 L'osservatore Palma: "Il Napoli su Mouzakitis. Milan, affare Arizala"
Immagine news Serie A n.2 Cucciari: "Fiorentina, come mai è successo tutto questo in così poco tempo?"
Immagine news Serie A n.3 Di Gennaro: "Fiorentina, servirebbe un dirigente forte. E sulla Roma dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giudice sportivo: squalifica per Fabregas e a due dello staff del Como. Un turno a Zanetti
Immagine news Serie A n.2 Estupinan oggi come Emerson Royal un anno fa? Perché le due situazioni sono simili
Immagine news Serie A n.3 Coppa d'Africa al via, Lazaar lancia il Marocco: "È la più forte. E può vincere il Mondiale"
Immagine news Serie A n.4 Crisi Fiorentina e possibili addii, Open Var, le ultime su Inter e Milan: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, che gioia per Djimsiti: premiato come miglior calciatore albanese dell'anno
Immagine news Serie A n.6 La Top 11 storica della Coppa d'Africa: N'Kono, Jay-Jay Okocha e l'attacco show
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, buone notizie dall'infermeria: Darboe torna ad allenarsi con i compagni
Immagine news Serie B n.2 Empoli, R.Corsi sul nuovo stadio: "Progetto di riqualificazione. Ci crediamo molto"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Bedin: "Numeri preoccupanti, dobbiamo trovare un modello che ridisegni il sistema"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Balde: "L'obiettivo è tornare in Serie A. In estate ho voluto restare e rinnovare"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Missori: "Rammarico e incazzatura dopo Catanzaro. Dobbiamo essere più cattivi"
Immagine news Serie B n.6 Presentato l'album Panini dedicato alla Serie B, Bedin: "Questo è un giorno storico"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il Giudice Sportivo multa dieci società: 1300 euro all'Audace Cerignola
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Giudice Sportivo: due giocatori fermati per 2 giornate. In 18 fermi per una
Immagine news Serie C n.3 Potenza, Macchia dopo il pari col Catania: “Risultato eroico, ora serve tutta la città per crescere”
Immagine news Serie C n.4 Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2027 per Bruno Martinez
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Falcinelli: "Pari col Novara non è scontato. Dobbiamo crescere in fretta"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, gli arbitri della 19ª giornata di campionato: Bozzetto per Vicenza-Triestina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'inglese Hampton è la migliore portiera del 2025. L'annuncio prima del The Best FIFA Awards
Immagine news Calcio femminile n.3 L'AS FAR si qualifica alla semifinale dell'Intercontinentale femminile: sfiderà l'Arsenal
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women in campo in vista dello United: l'ex Boattin si allena con le bianconere
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo 'scorpione' di Ovalle vince il Marta Award: è il miglior gol al femminile del 2025
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, si ferma Barbara Bonansea: lesione alla coscia sinistra
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere