Napoli - Inter è Allegri il Max pericolo. Spalletti ci sei? Imperdonabile Folorunsho. Emozione Immobile

Napoli - Inter è Allegri il Max pericolo. Spalletti ci sei? Imperdonabile Folorunsho. Emozione Immobile
Marco Piccari
Oggi alle 10:38Il Due di Piccari
Marco Piccari

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari sui temi principali della 14ª giornata

Due di Cuori

Immobile viene abbracciato da tutto lo stadio: il ricordo di Sinisa Mihajlović, tu chiamale se vuoi emozioni… di quelle che fanno battere forte il cuore. Tutto questo allo Stadio Olimpico, colorato di biancoceleste, prima di Lazio–Bologna. Emozioni forti che solo il calcio sa regalare.
Immobile accolto come un re dal suo popolo: i gol e le giocate di un attaccante straordinario non si possono dimenticare. Ciro ha fatto la storia di questo club. Peccato non aver visto nessuno della dirigenza a bordocampo ad abbracciare e ringraziare il grande bomber.
Ha pulsato anche il cuore dei tifosi di Napoli e Inter: sì, perché le loro squadre hanno superato i rispettivi avversari, Juve e Como, mostrando tanta forza. Il Napoli, sempre più “contiano”, ha dominato concedendo ai ragazzi di Spalletti poco o niente. L’Inter di Chivu ha sbriciolato il Como con gioco, carattere e qualità. Il mister quarta scelta rifila 4 gol a Fabregas. Non male..
Le due squadre più forti del campionato lanciano un messaggio chiaro, ma occhio al Milan dell’americano Pulisic che, tra luci e ombre, batte il Toro e rimane in vetta. Un’altra vittoria “alla Allegri”: e quando lui è nei paraggi è sempre un Max pericolo.

Due di Picche

Caro Folorunsho, il tuo comportamento è inaccettabile. Il mio “due di picche” è tutto per te. Il Cagliari batte la Roma con merito, ma Folorunsho offusca la prestazione togliendo spazio a ciò che la squadra ha fatto in campo. Non esagero, è la verità, e nessuno può minimizzare: quella scenata continua e ripetuta, diretta a offendere in maniera pesante la madre del calciatore della Roma Hermoso, è stata vergognosa. Da bollino rosso.
Una scena che, probabilmente, si fatica a vedere persino nei campi di terza categoria. Gesti e parole offensive che feriscono la dignità di un uomo. Le scuse del calciatore sono arrivate — le accettiamo — ma rappresentano davvero il minimo. Ora serve un segnale anche dal calcio e dalle autorità preposte: i labiali le immagini sono chiari e una severa punizione è necessaria per mandare un messaggio forte. In campo non tutto può essere consentito né giustificato con l’adrenalina: il cervello va tenuto acceso, sempre.
Chiudo con la Roma e Juve. I giallorossi perdono la seconda partita consecutiva e anche in malo modo. Il problema è uno solo: questa squadra è spuntata. Lo avevo detto dall’inizio della stagione bocciando Ferguson e il campo ha confermato tutto, ma nonostante questo Gasperini con il suo calcio è riuscito a sopperire momentaneamente al problema. Ora l’intervento a gennaio è necessario altrimenti il quarto posto è in pericolo. Un rischio che corre anche la Juve. Con Spalletti al momento nessuno miglioramento. I bianconeri viaggiano piano e contro il Napoli il tecnico della Juve è andato in confusione totale. Le scelte iniziali e in corsa, vedi l’uscita di Yildiz, Koopmainers braccetto devastato da Neres e la mancanza di un 9 in partenza, hanno lasciato molti dubbi. Dopo 40 giorni la domanda è una: dove è finito il vero Spalletti? Prima della Juve serve ritrovare Luciano altrimenti il rischio di fare peggio di Tudor è alto, anzi altissimo.

Jolly

In questa giornata il jolly lo pesca il Bologna. Ravaglia sbarra la strada alla Lazio con una super partita: ben otto parate, di cui cinque nella ripresa e quattro davvero determinanti. All’Olimpico si è messo il mantello, e il Bologna ha trovato il suo supereroe.

Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
