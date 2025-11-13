Italia Under 19 inarrestabile: goleada alla Moldavia, ora testa alla Bosnia
Esordio col botto per l’Italia nel girone di qualificazione agli Europei Under 19. Gli Azzurrini dominano la Moldavia, chiudendo il match con un netto 8-0 e lanciando un segnale chiaro alle prossime avversarie, Bosnia e Polonia.
La partita si mette subito in discesa per i ragazzi di Bollini, con un avvio fulminante: nei primi venti minuti l’Italia realizza ben quattro reti. Ciardi sblocca il match al 6’ con una splendida azione personale, seguita pochi minuti dopo dal raddoppio di Mosconi. Al 15’, Coletta firma il tris con una conclusione dalla distanza che Marandici non può fermare, mentre capitan Sala cala il poker approfittando di un evidente errore del portiere avversario. L’Italia va vicinissima anche al quinto gol, ma deve ringraziare al tempo stesso Nunziante, protagonista di un doppio intervento decisivo al 36’, che mantiene inviolata la porta.
Il secondo tempo non fa che confermare l'evidente superiorità degli Azzurrini. Ciardi firma la sua doppietta personale approfittando di un’ingenuità difensiva della Moldavia, prima che Cocchi sorprenda tutti con un vero e proprio eurogol. Le reti di Cacciamani e Cerpelletti, arrivate negli ultimi 20 minuti, pongono fine alla gara col definitivo 8-0.
Un successo netto che lancia l’Italia in testa al girone e rafforza la fiducia del gruppo, pronto a confermarsi nella prossima sfida (in programma sabato) contro la Bosnia.
