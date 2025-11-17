Mondiali U17, domani l'Italia in campo contro l'Uzbekistan. In palio i quarti di finale

La Nazionale di Favo si prepara alla prossima sfida dopo aver ottenuto una bella vittoria contro la Repubblica Ceca.

L’Italia di Favo conquista con autorevolezza il pass per gli ottavi di finale del Mondiale Under 17, imponendosi per 2-0 contro la Repubblica Ceca in una partita ben giocata sotto il profilo del controllo e della concretezza.

L’incontro è stato aperto dalla rete di Arena al 51′, quando gli Azzurrini sono riusciti (dopo vari tentativi) a sbloccare il match; il raddoppio è arrivato invece a poco più di dieci minuti dal termine con Maccaroni, suggellando una vittoria assolutamente meritata.

I nostri ragazzi hanno gestito la partita in larga parte: pur con qualche difficoltà a realizzare l'1-0, hanno creato occasioni molto importanti, soprattutto con Inácio, che ha sfiorato il gol in ben due circostanze. Sul versante difensivo, invece, la retroguardia scelta oggi da Favo ha fatto un lavoro di grande sostanza: Reggiani e De Paoli hanno ordinato il reparto con lucidità, concedendo pochissimo agli avversari e permettendo così alla squadra di mantenere il dominio, senza correre rischi significativi.

Questa vittoria certifica la maturità dell'Italia, capace non solo di condurre il gioco, ma di saper attendere il momento giusto per colpire e chiudere la gara con calma. Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo avversario: gli Azzurrini affronteranno domani pomeriggio l'Uzbekistan.