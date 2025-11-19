Fiorentina e Juventus hanno perso la testa negli scontri diretti al Franchi

L’ultimo gol marcato di testa in un Fiorentina-Juventus di campionato? Dobbiamo scartabellare un bel po’ gli almanacchi e andare al 17 marzo 2012. Allora al Franchi terminò con un 5-0 per la Vecchia Signora e il 3-0 fu marcato da Claudio Marchisio al 9’ del secondo tempo proprio con un colpo di testa.

Successivamente ecco altre 29 reti, nessuna però come quella del Principino.

E in questo torneo come sono messi toscani e piemontesi in questo fondamentale? Madama ha trovato 3 centri (dietro solo Inter e Cremonese), la Viola è fanalino di coda a quota 1.

Quello di sabato sarà l’incrocio numero 87 in riva all’Arno e in A. La bilancia dei precedenti racconta di 29 vittorie gigliate, 33 segni X, 24 successi bianconeri, 110 gol marcati dai padroni di casa e 97 da parte degli ospiti.

L’anno scorso fu 3-0 per una Fiorentina guidata soprattutto dagli ex (che nel frattempo con l’arrivo di Nicolussi Caviglia sono cresciuti di numero). La Juventus ha conquistato per l’ultima volta il Franchi nel 2023-2024, 0-1 con Miretti man of the match (e al primo centro nel massimo torneo).

Come ripartono i due club dopo la sosta per le nazionali?

Gigliati con 5 punti (0V – 5X – 6P con 9GF e 18GS), soltanto 1 in casa (0V – 1X – 4P con 5GF e 10GS). Bianconeri a quota 19 (5V – 4X – 2P con 14GF e 10GS), di cui 7 fuori (2V – 1X – 2P con 4GF e 5GS).

Attenzione: toscani a quota 899 pareggi in Serie A con la formula del girone unico (415 sul proprio campo, 484 nelle trasferte).

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE IN CAMPIONATO (SERIE A)

86 incontri disputati

29 vittorie Fiorentina

33 pareggi

24 vittorie Juventus

110 gol fatti Fiorentina

97 gol fatti Juventus

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE IN CAMPIONATO

Fiorentina-Juventus 1-2, 17° giornata 1931/1932

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE IN CAMPIONATO

Fiorentina-Juventus 3-0, 29° giornata 2024/2025