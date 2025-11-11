Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Antonio Arena, il primo ’09 a segnare in Italia brilla anche al Mondiale U17

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30La Giovane Italia
La Giovane Italia
L'attaccante della Roma si è rivelato decisivo con un gol e un assist a Inacio nell'ultima gara della fase a gironi contro il Sudafrica.

Dopo due apparizioni da subentrato nelle prime giornate del Mondiale Under 17, Antonio Arena ha colto al meglio l’occasione concessagli dal CT Favo nell’ultima sfida della fase a gironi contro il Sudafrica. Schierato dal 1', l'attaccante della Roma ha offerto una prestazione di grande personalità e incisività, risultando decisivo nel successo (3-1) dell’Italia.

Arena ha prima firmato il momentaneo 2-1 con un preciso colpo di testa, quindi ha servito l’assist per la rete del definitivo 3-1 siglata da Inacio, autore di una doppietta e già a quota quattro gol nel torneo. Una prova di maturità e qualità, che conferma le potenzialità del classe '09, uno dei due sottoetà - insieme a Elimoghale - convocati da Favo per la rassegna iridata.

La sua crescita, del resto, non sorprende gli addetti ai lavori. Lo scorso anno, con la maglia del Pescara, Arena aveva già scritto un piccolo record, diventando il primo calciatore nato nel 2009 a segnare in un campionato professionistico in Italia. Un traguardo che gli è valso la stima dell’ambiente e un immediato salto di categoria: in questa prima parte della stagione 2025-2026, infatti, è stato aggregato stabilmente alla Roma Primavera, con cui ha già realizzato due gol contro Fiorentina e Cagliari. Le sue prestazioni, inoltre, non sono passate inosservate nemmeno in Prima Squadra: Gasperini lo ha convocato in occasione della seconda giornata contro il Pisa, segnale evidente di quanto il club creda nel suo potenziale.

Dalle giovanili fino alla ribalta internazionale, Arena sta dimostrando di avere mezzi tecnici e caratteriali fuori dal comune. Il percorso è ancora lungo, ma il talento e la determinazione lasciano intravedere un futuro luminoso per uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano.

