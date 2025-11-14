Nel Den Haag che domina in Olanda, spicca un italiano: è Ruben Silva-Richards

L'attaccante italo-portoghese cerca spazio nel club olandese, primo in classifica a +7 dal Cambuur secondo (addirittura con una gara in meno).

Ogni settimana, La Giovane Italia accende i riflettori sui calciatori impegnati oltreconfine. Questa volta il nostro viaggio ci porta nei Paesi Bassi dove milita ormai da qualche mese Ruben Silva-Richards, classe 2004, nato a Newmarket, nella provincia dell’Ontario (Canada), ma in possesso della doppia nazionalità italiana e portoghese.

Un nome che ha iniziato a farsi notare in Portogallo, dove ha vestito la maglia dell’Estoril Praia Under 23. Con il club gialloblù, Silva-Richards è stato tra i protagonisti della conquista del campionato nazionale nel 2023/2024, chiudendo la stagione con 7 reti e diversi assist in quasi 30 presenze. Nell’annata successiva, la sua crescita si è confermata in modo evidente: 13 gol e 7 assist che lo hanno consacrato come uno degli attaccanti più promettenti della categoria. Un rendimento frutto di un mix interessante di potenza e precisione al tiro, unito a doti atletiche notevoli, in particolare nell'accelerazione, che lo rendono una spina nel fianco costante per le difese avversarie.

Prestazioni che non sono passate, chiaramente, inosservate. Nell’estate scorsa è arrivata la chiamata dall’ADO Den Haag, storico club olandese che milita nella Keuken Kampioen Divisie, la seconda divisione dei Paesi Bassi. Silva-Richards ha già collezionato 5 presenze, inserendosi progressivamente in un gruppo che sta dominando il campionato: 13 vittorie in 14 partite, con il Den Haag saldamente in vetta a +7 sul Cambuur e una gara in meno rispetto agli avversari.

L’ultima apparizione dell’attaccante risale alla sfida di fine ottobre contro il Den Bosch, ma l’obiettivo è chiaro: ritrovare presto spazio e minuti per proseguire il percorso di crescita. Noi, come sempre, continueremo a seguirlo con attenzione, certi che il suo talento potrà presto regalare nuove soddisfazioni anche (glielo auguriamo) in chiave azzurra.