Carlo Nesti: "Kolo Muani: ancora tu... ma non dovevamo vederci più?"

30-1-2026

Carlo Nesti: "Kolo Miani: ancora tu... ma non dovevamo vederci più?"

Spalletti si chiede, se sia Conte a parlare, oppure l'intelligenza artificiale. Io mi chiedo, casomai, se sia il mercato della Juve, a muoversi da intelligenza artificiale... Perché pongo questa domanda? Proviamo a collegare la partita contro il Monaco proprio con il mercato.

DIFESA

Bremer, l'abbiamo visto, ha bisogno di riposo, ma Kelly, Kalulu (bravi con altre mansioni) e Rugani, francamente, non sono alla sua altezza, in quella posizione. Il sostituto ideale, per me, sarebbe Gatti, che, a suo tempo, è stato anche leader, e trascinatore del reparto. Ora, io non so che fine abbia fatto, non so se ci siano ancora dei problemi fisici, o non sia visto dall'allenatore, cosa che capita, ed è capitato tante volte. Comunque, non si cerca sul mercato un difensore, che sia in grado di sostituire Bremer. Locatelli, in rosa, avrebbe, secondo me, le qualità, per essere lanciato in quel ruolo, ma serve in ben altre zone del campo.

CENTROCAMPO

Ma com'è possibile ipotizzare che Locatelli e Turam, insostituibili, giochino sempre? Verifichiamo le alternative. Ora, Koopmeiners è improponibile. Mc Kennie serve più avanti, o lateralmente. Adzic, per il momento, è un ibrido. Miretti, ormai, è una mezza punta. E però non si cerca sul mercato un centrocampista, come non si cerca un laterale destro, nonostante la scomparsa di Joao Mario.

ATTACCO

Giustamente, si parla di una punta centrale, ed è questo il vero obbiettivo, ma l'obbiettivo più importante, occorre ammetterlo, è svanito: il giocatore più gradito a Spalletti, cioè En-Nesyri. Quindi, adesso... ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Sulla cresta dell'onda torna Kolo Muani. Tuttavia, io ripeto quello, che ho detto quest'estate. Chi non è d'accordo, mi perdoni. Kolo Muani è un buon giocatore, ma è un attaccante di raccordo, è un attaccante di sponda, non è un attaccante di sfondamento, non è un finalizzatore, e questo era l'identikit di Spalletti. Infatti En-Nesyri aveva queste caratteristiche. Intanto, Milan e Roma, per tempo, si sono assicurati il bomber di scorta. Perché la Juve si riduce sempre agli ultimi minuti di mercato, come quest'estate? Non lo so.

26-1-2026

Carlo Nesti: "Juve: prova corale, e... onestà intellettuale"

La mia scheda di Juve-Napoli, dal punto di vista bianconero, in 4 punti.

1 - Nelle ultime 8 partite di campionato, le vittorie sono state 6, e i gol ben 17. Significa essere diventati, fisicamente, aggressivi, alludo in particolare alla pressione alta, e, tatticamente, elastici, perché Spalletti è passato dal 4-2-3-1 al 3-4-3, adattandosi al modulo di Conte. Ha agito bene: uomo contro uomo. I giocatori non si mandano più al diavolo fra loro. Chi entra, come Kostic e Miretti, si trova subito a proprio agio. E la zavorra-Koopmeiners non pesa più sugli ingranaggi.

2 - Questa volta è stata una Juve chirurgica, nel senso che ha subito un solo tiro nello specchio della porta, in 90 minuti, pochissimo, e ha realizzato il massimo con la minima produzione offensiva. Tre gol su 6 tiri nello specchio della porta: la metà. David c'è, si muove, si sbatte. Certo, non è lo schiacciasassi che si immaginava in estate, ma intanto ha segnato 3 gol in 4 partite, e lavora al servizio della squadra. Perdere En-Nesyri, comunque, è una disdetta: serviva, eccome.

3 - Da quando Spalletti è in panchina, la difesa è diventata la più forte d'Italia, con quella della Roma. Bremer ha trasmesso sicurezza alla retroguardia. Locatelli (tutti in piedi!) al centrocampo, e ne beneficia Thuram (standing ovation... per te). Yildiz (per Spalletti, un "alieno") in attacco, formando una sorta di spina dorsale, che costituisce la leadership della formazione. Mc Kennie è un americano... a Torino, ben più pragmatico di Alberto Sordi.

4 - Ahi, ahi, ahi, ahi! Perché? Perché su Facebook, in questi giorni, ho subito pesanti offese, per avere, pensate un po', osato ipotizzare 2 "rigorini", non rigori, a favore della Juve, non concessi sul campo di Cagliari. Ora, evidentemente, ci sono dei giovani che non conoscono, e lo comprendo, la mia onestà intellettuale, e la voglio dimostrare. La dimostro, dicendo che, in questa partita contro il Napoli, sicuramente, il VAR avrebbe dovuto dare una mano all'arbitro Mariani, perché esisteva un intervento molto dubbio di Bremer su Hojlund. Poteva essere rigore per il Napoli. Contenti adesso? Quello che è giusto... è giusto.

21-1-2026

Carlo Nesti: "Juve: McKennie "vero nueve" meglio di David"

La mia scheda di Juve-Benfica in 4 punti.

1 - È un risultato, che migliora sicuramente lo score della Juve in Champions League, perché le vittorie salgono a 3, con 3 pareggi, e 1 sconfitta. Interessante la classifica. La squadra di Spalletti, quindicesima, deve affrontare ancora il Monaco, e ha la possibilità di essere testa di serie, in vista dei play-off, o addirittura, anche se è una possibilità remota, di qualificarsi tra le prime 8. Spazzate via, e questo già di per sé era importante, le scorie della sconfitta contro il Cagliari.

2 - Nel primo tempo, la Juve non ha raggiunto, onestamente, i picchi di aggressività, di pressing alto efficace, delle precedenti gare in campionato, ma questo Benfica era nettamente più forte delle avversarie, incontrate in Serie A. Centrocampo e trequarti di campo dominanti, con l'ottimo Sudakov, Aursness e Barreiro, novello Davids/Kessie. Mourinho deciso ad agguantare i 3 punti. E, direi, Benfica contro Yildiz, più che contro Juve, perché Yildiz, nel primo tempo, è stato l'unica luce nel buio, e non è la prima volta.

3 - Spalletti inappuntabile nel rilanciare quella, che è l'unica spalla possibile per Locatelli (o capitano, mio capitano), e cioè Thuram, anche uomo-gol, dopo 130 giorni di astinenza. E inappuntabile nel sostituire Miretti con Conceicao. Tre opzioni, in pratica, per il ruolo di trequartista centrale nel suo 4-2-3-1. Una è, appunto, McKennie, che ha segnato, e si è confermato ottimo incursore ("vero nueve" meglio di David), poi Miretti, e infine, ribadisco ancora (magari sarà una mia fissazione), Yildiz, che potrebbe giocare più vicino alla porta, e operare dietro la punta di riferimento. Spalletti-show, quando prende a schiaffi (reali) Openda, ma faccia lo stesso con David e Koopmeiners. E a schiaffi (virtuali) un tifoso, che vorrei mi scrivesse a info@carlonesti.it, spiegando l'accaduto.

4 - D'accordo. David ha contribuito, è innegabile, ai 2 gol. Però, come dimenticare l'episodio fantozziano del 42' del primo tempo? Cross di McKennie, e stacco, se così si può chiamare, di testa dello stesso David. Un gesto tecnico da lavagna di Oronzo Canà, o da satira di "Mai dire gol". C'è da dire, comunque, che anche il rigore sbagliato da Pavlidis è entrato in questo copione... umoristico della serata. Si vede che una regìa occulta aveva stabilito così.

18-1-2026

Carlo Nesti: "Juve: colpe, sfortuna, ma anche 2 rigori negati"

La mia "scheda" su Cagliari - Juve, dal punto di vista bianconero, in 4 punti.

1 - All'arbitro Massa assegno, come voto, un 4. Vede un rigore per la Juve che non c'è, ma attenzione, non è finita qui.

31esimo. Ammonizione assurda per Ildiz, che non simula affatto, ma perde, semplicemente, il passo in area. Sento, in televisione, parlare di "giallo inevitabile", ma inevitabili, casomai, sono le "castronerie".

75esimo. Forbice di Adopo e Pedro ai danni di Ildiz, e rigore negato.

93esimo. Calcio in area di Obert a Bremer, e rigore negato. E sono 2.

2 - Le colpe. 74% del possesso palla nel primo tempo, addirittura 82% nella ripresa. 21 tiri, ma quanti nello specchio della porta? Appena 5, troppo pochi. La squadra, comunque, conferma le recenti indicazioni, e cioè la capacità di pressare alto, e schiacciare gli avversari nell'ultimo terzo del terreno (238 passaggi su 280).

I più pericolosi sono stati Yildiz, che, e torniamo alla vecchia storia, non può, però, partire così decentrato da sinistra, e sprecare un sacco di energie, prima di arrivare alla conclusione. E Miretti, che, a sorpresa, viene sostituito dopo 66 minuti, ed era l'autore del maggior numero di conclusioni, e cioè 5 tiri.

3 - Le incongruenze. Inspiegabile il calo di giocatori-chiave nelle partite precedenti, come Kalulu e McKennie.

Inspiegabile il fatto di continuare a insistere su una pedina come Koopmaners, che, questa volta, ha toccato tanti palloni, 103, ma ha creato una sola occasione da rete. Ma quante ne creava a Bergamo?

Inspiegabile chiudere la partita con 2 dribblatori, a pestarsi i piedi sulla fascia destra: Conceicao e Zhegrova. Conceicao, essendo mancino, poteva giocare a sinistra, consentendo a Yildiz di accentrarsi.

Inspiegabile avere acquistato un attaccante sovrappeso come David, che è veramente un finto nueve, nel senso che fa finta di essere un centravanti, e non lo è. Mateta, santo subito!

4 - La sfortuna. Se la Juve dovesse giocare 100 volte questa partita, la vincerebbe, o, al massimo, la pareggerebbe. Però il calcio è questo. Se non sei ancora una squadra completa, e, purtroppo, la Juve non lo è (pensate soltanto alla mancanza di un finalizzatore), è chiaro che, prima o dopo, paghi dazio. Ed è quello, che è successo a Cagliari. Un tiro, uno in tutto, degli avversari, e un gol. Succede.

13-1-2026

Carlo Nesti: "Una Juve bella come un film"

L'Italia vive il passaggio dagli "anni di piombo", agli "anni del lusso". Dalle ideologie violente, all'edonismo pacifico. E di questa ricerca del piacere, fa parte la distrazione dello spettacolo calcistico.

Per chi è stato giovane, in quel periodo, il pallone è una scarica di adrenalina, un brivido che sembra scorrere, lungo la schiena, anche oggi, 40 anni dopo.

La vittoria nei Mondiali 1982, con in campo 6 juventini, è un trampolino di lancio per il paese, che si specchia nella Nazionale, e si arricchisce di autostima. Tutti gli assi stranieri vengono a giocare da noi. La Serie A diventa il "campionato del mondo". È un periodo irripetibile.

A cosa mi riferisco? Al periodo, in cui la Juventus conquista 12 titoli, e diventa regina del mondo. Ieri, è stato bello, per una sera, riassaporare quel tipo di grandezza, almeno per come la squadra ha sovrastato gli avversari.

Amici bianconeri, innanzitutto vi faccio salire sulla macchina del tempo.

Ricordatevi che, da venerdì 16 gennaio, nel sito nexostudios.it, ripeto, nexostudios.it, si possono acquistare i biglietti per il docufilm "Juventus Primo Amore", un viaggio, vi assicuro, entusiasmante, in un decennio irripetibile.

1975-1985: tanto per intenderci quello di Platini, Boniek, e dei campioni del mondo del 1982.

Lux Vide, Guglielmotti e Bozzolini: firme d'autore, per un'opera che potrete vedere nelle sale cinematografiche di tutta Italia a metà febbraio: 16, 17, e 18 febbraio.

E adesso, Juventus-Cremonese, dal punto di vista bianconero, in 4 punti.

1 - Da un anno e mezzo, sognavo di poter utilizzare un aggettivo: "splendida", e cioè una Juve splendida. Non era mai capitato con Motta, non era mai capitato con Tudor. È capitato, meritatamente, con Spalletti.

2 - Sicurezza, autostima, pressing, possesso e verticalità. Questi i requisiti di una macchina da guerra, una macchina da gol, una Signora, che torna ad indossare l'abito più lussuoso.

3 - Spalletti ha completato il suo progetto tattico. Adesso, è veramente 4-2-3-1, con

in difesa, da destra, Kalulu, Bremer, Kelly, e non Koopmeiners (Spalletti, in questo, si è giustamente ravveduto), e Cambiaso.

In mezzo, Locatelli e Thuram.

A tre quarti di campo, da destra McKenny esplosivo, Miretti, e Yildiz creativo.

In attacco, David, al livello dei campionati francesi, che aveva disputato.

4 - Le pagelle, con tutti meritevoli, ma in particolare Bremer, Thuram, Locatelli, McKenny, Miretti e David. Protagonisti, in una partita da 18 tiri, 11 nello specchio della porta, la metà in gol, e cioè ben cinque. La Juventus fa tremare la vetta della classifica: è a 4 punti, soltanto 4, dall'Inter.

7-1-2026

Carlo Nesti: "Juve: una reazione a catena, che nasce dalla saggezza di Spalletti"

La mia scheda di Sassuolo-Juventus, dal punto di vista bianconero, in 4 punti.

1 - La copertina spetta alla bellissima scena, alla quale abbiamo assistito dopo il gol di David. Tutti i giocatori sono partiti dalla panchina, per andare ad abbracciarlo, e per condividere la sua gioia. Persino uno Spalletti, che non è abituato a certe cose, ha voluto partecipare, in qualche modo, alla ammucchiata. Finalmente si è sbloccato l'attaccante, ha scacciato via i suoi fantasmi dalla mente, e ci ha ricordato che ha segnato qualcosa come 100 gol, negli ultimi 5 anni. Inoltre, è piaciuto come uomo di raccordo, e rifinitore, non quello che la Juve cercava, ma quello che la Juve ha scoperto.

2 - In assoluto, 8 vittorie nelle ultime 10 partite. È una Juve che c'è, per una serie di reazioni a catena, come spesso accade negli sport di squadra. Si comincia dalla saggezza dell'allenatore di Spalletti. E poi, a seguire, dalla presenza dei due assi, Bremer, affrancato dagli infortuni, e poi Yildiz. La crescita quasi contemporanea di altri giocatori, come Kalulu, Thuram, Locatelli, McKennie e Cambiaso. E un clima sereno, che indubbiamente, adesso, favorisce l'inserimento dei giocatori. Prima potevano avere paura anche soltanto nel mettere piede in campo: mi riferisco a Miretti e a Zhegrova. Il primo, in particolare, ha confermato le doti di incursore, già sviluppate a Genova. Non è più l'interno di centrocampo dei suoi esordi.

3 - Con la complicità di un Sassuolo francamente irriconoscibile, la Juventus ha piantato le tende nella metà campo avversaria. Pensate, l'87% dei passaggi effettuati sono avvenuti nell'ultimo terzo offensivo, cioè una roba da far rigirare, dovunque sia, Thiago Motta. Perdonatemi la battuta, ma quella costruzione bassa, a Torino, aveva incrinato il rapporto di molti con il pallone.

4 - 17 tiri, dei quali 10 nello specchio della porta, e 3 gol. Sicuramente una buona media. Se la Juve non avesse trovato sulla sua strada, nel Lecce come portiere Falcone, e nel Sassuolo come portiere Muric, i gol sarebbero stati molti di più. Due portieri, che rinnovano una tradizione. Quella dei voli d'angelo, quando si affronta la Signora.

4-1-2026

Carlo Nesti: "Juve: basta con David e Openda! Ci vuole... Guerra!"

La mia scheda di Juve-Lecce, dal punto di vista bianconero, in 3 punti.

1 - Mio Dio, no! Ma David voleva veramente fare (altro che lo scavetto) il cucchiaio, come Totti nel 2000 contro Van der Sar? Io penso: hai l'occasione di sbloccarti, gentilmente concessa da Yildiz, hai l'opportunità di riconquistare il popolo bianconero, dopo una prestazione discreta... Ma cosa diavolo ti passa per la testa? Scegli la soluzione più complicata? Ma scegli una soluzione semplice, banale, scolastica, accademica, e non quella! Io, signori, lo dico in maniera ufficiale, delle punte arrivate in estate non mi fido più. Chiedo, per favore, alla società di aggregare alla prima squadra, dalla Next Gen, il centravanti, capitano e trascinatore Simone Guerra, che avrà pure 36 anni, ma se non altro è il super bomber della Next Gen, con 34 reti in maglia bianconera! Mi sento più sicuro con lui, almeno in panchina, credetemi.

2 - Obiettivamente che sfortuna! E sì, perché, stavolta, la Juve ha giocato bene, e meritava di vincere. Mi sono piaciuti...

a) Il furore di Yildiz, "fino alla fine", con 105 palloni toccati, e 10 dribbling su 17 vinti.

b) La brillantezza sulla sinistra di Cambiaso, McKennie, il vero centravanti della squadra, e dello stesso Yildiz, in particolare nel primo tempo.

c) Il volume di gioco considerevole, 72%,, con trame spesso in verticale, e con 97 tocchi dell'uomo-chiave dell'equilibrio, che rimane Locatelli.

3 - Non mi sono piaciuti...

a) I ben 25 tiri, dei quali soltanto 5 nello specchio della porta. Ok, ci sono stati i pali, ma la concretizzazione è sempre troppo scarsa.

b) Il disgraziato autoassist di Cambiaso, in occasione del gol degli avversari.

c) Il gioco scarso sulla fascia destra del campo, dalla parte di Conceicao, che è stato quasi dimenticato. Meglio Zegrova nel secondo tempo.

d) E poi, per chiudere, dulcis in fundo, un arbitro Collu che ha spiegato al pubblico un regolamento inesistente. E dovrebbe essere gente preparata... Ahi, ahi, ahi...

28-12-2025

Carlo Nesti: "Juve: la prima Spall-ata verso il campionato"

La mia scheda di Pisa-Juve, dal punto di vista bianconero.

1 - Chi mi segue, fin da quest'estate, sa che non inganno. Avevo sempre detto che la Juve possiede 2 campioni, Bremer e Yildiz, ma anche alcuni giocatori, che hanno dei margini di miglioramento, tali da potere rendere competitiva la squadra. Ebbene, Bremer adesso c'è, e si vede, con Yildiz, e gli elementi, ai quali facevo riferimento in precedenza, sono Kalulu, Cambiaso, McKenny, Dartagnan Zhegrova, che, onestamente, non conoscevo, e aggiungo il Conceicao delle ultime partite, che a Pisa mancava, ed anche Miretti. Voi capite che se questi giocatori si aggiungono ai campioni, aumentando del 50% la percentuale del loro rendimento, eh beh, insomma, è tanta roba, e cambia la sostanza.

2 - Spalletti, in versione "Azzurro Napoli", a livello di risultati, e prestazioni crescenti. Un tecnico, che è arrivato alla tredicesima partita in panchina, per la Juve, con uno score veramente notevole, rappresentato, infatti, da 9 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta. Sembra incredibile, ma la squadra che fino a poche settimane fa era in crisi, la sera del 27 dicembre si trova ad appena 1 punto dal vertice. I bianconeri stentano nel primo tempo, ma, nella ripresa, brillano le combinazioni rapide dei giocatori più talentuosi.

3 - Se la Juve avesse un centravanti... Vlahovic, in questo momento, sarebbe l'ideale, ma non c'è. David e Openda sembra facciano a gara nel viaggiare a fasi alterne, anche se io preferisco Openda, come aprivarchi per Yildiz, che può giocare più vicino alla porta. E se il 2026 fosse l'anno di Milik? Guardate che non è una barzelletta...

4 - Come sempre, la fortuna aiuta gli audaci. Il Pisa ha colpito una traversa e un palo. La Juve un palo, e se questo palo è stato colpito da Kelly, non è un caso. Gli attaccanti, infatti, non sono sempre all'altezza, ed esiste una partecipazione costante alla manovra offensiva dei 2 difensori, i cosiddetti braccetti (termine terribile), cioè Kelly e Kalulu. Un'indole offensiva trasmessa da Spalletti.

26-12-2025

Carlo Nesti: "Dalla Torino di Alberto Angela, alla Torino del calcio"

TORINO, NOBILE DECADUTA - GRAZIE, AL GRANDE COLLEGA PIERO ANGELA! ❤️

SU RAI UNO, SI È SVOLTO IL VIAGGIO DENTRO UNA TORINO, NELLA QUALE PIANGONO ANCHE JUVE E TORO, PRIVI DI VALORI E TORINESITÀ.

NES-TWEET

Negli anni 70-80-90, brillavano calcio, pallavolo e pallacanestro. Gli Agnelli, Boniperti, Pianelli, Nebiolo e Nizzola erano grandi dirigenti. Nel nuovo secolo, 9 scudetti della Juve, 5 titoli mondiali della Ferrari (= Fiat), Torino 2006 e le Atp Finals, nonostante organizzazioni impeccabili, non sono bastati per frenare il declino. Esiste, in particolare, una simultanea DISAFFEZIONE dei tifosi di Juve e Toro, nei riguardi delle rispettive proprietà. E, di soffrire insieme, non era mai successo...

LA MIA ESPERIENZA PERSONALE

TORINO: CULLA DI RADIO E TELEVISIONE

La decadenza della Rai di Torino, le vendite di John Elkann, da Iveco a Gedi, e la parabola discendente di Juve e Toro, sono lo specchio della crisi della città di Torino, che fu capitale di tutto... e perse tutto, come una NOBILE DERUBATA.

1989: IO VERSO IL FESTIVAL DI SANREMO?

MA NOOOOOOO! ED È L'INIZIO DELLA FINE DELLA RAI DI TORINO

VORREI SAPERE, DOPO 36 ANNI, PERCHÉ?

1989: dopo ben 15 puntate, conservate in registrazioni tremebonde, come questa, finisce il programma di Rai Uno "Itala. Pechino-Parigi, l'avventura continua", l'unico vissuto, da me, come CONDUTTORE.

Ho appena 34 anni, non esiste nessuno, nel mondo, a conduŕre un programma così prestigioso, per la Rete Ammiraglia, in "tenera età";

sono stato destinato a temi turistico-motoristici, a me sconosciuti;

ho salvato la trasmissione, garantendo qualcosa come mezzo milione di telespettatori, sempre ignari (grazie!) di quando sarebbe andato in onda il programma: ogni volta in un giorno... o meglio, una notte diversa, intorno alle 24,00.

A quel punto, vengo convocato a Roma, in Viale Mazzini, dal capostruttura responsabile della fascia oraria. A Torino, tutti mi salutano, sventolando i fazzoletti, perché prevedono un futuro, come minimo, alla Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Se no, perché mi avrebbero chiamato, ovviamente, totalmente rimborsato?

Trascorro l'intero viaggio, pensando: ma se, un giorno, condurrò il Festival di Sanremo, dovrò abbandonare le telecronache di calcio! Oh no... questo no... anche perché, fra un anno, ci sono i Mondiali in Italia!

Quando arrivo, in Viale Mazzini, accade qualcosa di sconcertante. Il dirigente Rai mi fa attendere circa 30 minuti, esce dall'ufficio, mi stringe la mano, e se ne va.

Guardo la segretaria, impietrito. E lei allarga le braccia, come dire: "Eh... cose che capitano... anche nelle migliori famiglie...".

Mentre fuggo al più presto, verso l'aeroporto, immagino che sarei disposto a prendere anche il volo per il Mozambico, pur di tagliare la corda. Ma il problema non è mio. Dal Festival di Sanremo, passerò al Festival di Poirino, ma chissenefrega! Tanto, sono lanciato nelle mie telecronache...

Il problema vero è la Rai di Torino, città dove sono nati auto, sport, giornalismo, calcio, cinema, moda, radio, televisione, tecnologia, e soprattutto L'ITALIA. Studi enormi, e bellissimi, rimangono disabitati, salvo un po' di TV dei ragazzi, e un po' di Piero Angela.

È la fine della Rai di Torino, a livello nazionale, ma formidabile, tuttora, a livello regionale (Francesco Marino, e i suoi ragazzi), che non ospiterà mai più nessun programma di successo, come il mio, su Rai Uno, fino ad oggi. Tutto a Roma, Milano e Napoli. E Torino è il Centro di Produzione, nato prima degli altri. Un primato... inutile!

15-12-2025

Carlo Nesti: "La Juve, al di là della CABAL-a, vince con la tattica"

La mia scheda su Bologna-Juve, dal punto di vista bianconero.

1 - Una precisazione doverosa. Quando potrò, mi confronterò sempre non con le glorie della Juve del passato, ma con i limiti della Juve di oggi, perché credo che sia l'unico modo per essere costruttivi, e non distruttivi nelle critiche. Quindi, in rapporto ai limiti della Juve di oggi, semaforo verde per dire, che la Juve ha giocato, e ha vinto, una partita intelligente sul piano tattico: 5 vittorie, nelle ultime 6 partite. E già rivedere in campo Bremer, dopo tanto tempo, punto di forza con Yidiz, e beh, è tanta roba: fa piacere.

2 - Anche se si è in fiducia, come il Bologna, cosa succede? Succede che, con un calendario così estenuante, a livello nazionale e internazionale, campionato ed Europa League, non si può essere sempre al massimo, e, fisicamente, si paga dazio. Oltretutto, il Bologna, nel secondo tempo, è rimasto in 10 uomini, a causa del rosso per Eggen dopo 69 minuti. La Juve ha potuto cucinare, per così dire, a fuoco lento l'avversario, con un possesso palla pari, e con un tiro in più verso la porta: 13 a 12.

3 - Onestamente, temevo il pressing alto del Bologna, che è una specialità di Italiano, ma la Juve lo ha evitato, e ha giocato spesso in verticale. A trequarti di campo, come si dice, ballando fra le linee, Yidiz e Conceicao hanno colpito avversari, magari, un po' sbilanciati. Meglio Openda, rispetto a David, qualche gradino sotto, e bene Di Gregorio, Kalulu, Kelly, McKenny, Locatelli e, naturalmente, Cabal, che ha segnato il gol decisivo.

4 - Piaccia o no, assegno un 7 all'arbitro Massa. Chi ha giocato come me, anche soltanto, ma a lungo, a livello amatoriale, sa che il calcio è uno sport di contatto. Non è il tennis, dove c'è una rete di mezzo, che divide i contendenti. Fino a prova contraria, le reti, sul campo di calcio, sono al fondo. Quindi, io dico che, francamente, le 2 cadute, rispettivamente di David (non si può cadere per una leggerissima trattenuta) nel primo tempo, e Conceisao nel secondo tempo, erano forzate. Casomai, ci stava il giallo per Lucumi, che ha usato Conceisao, come il bilanciere del sollevamento pesi.

8-12-2025

Carlo Nesti: "Juve: conoscevamo già chi sostituiva il migliore in campo..."

Napoli-Juventus 2-1, dal punto di vista bianconero, in 3 minuti e in 4 punti.

1 - Verrebbe da leggere il risultato in un altro modo: Napoli batte Ildiz 2-1. E sì, perché, se il pallone non viene recapitato fra i piedi del turco, di gioco se ne vede poco, e persino i postini, che recapitano, scarseggiano. Per la terza volta, l'allenatore definisce i suoi giocatori "scolastici". Ma chi dovrebbe tentare, durante la settimana, di trasformarli, almeno, in "universitari"? Per carità: se non ce l'hanno fatta 3 allenatori, significa una sola cosa. Questi elementi sono tessere, che non combaciano, di un mosaico impossibile, da Giuntoli in poi. L'allenatore sostiene che anche Yildiz dovrebbe fare di più, oltre ad essere l'unico campione, degno della maglia. Certo: magari in sede. Elettricista, idraulico, tappezziere e cameriere...

2 - Spalletti, ahimè, io non lo critico per lo schieramento del primo tempo, questo 3-5-2-0 senza attaccanti, perché tante volte giocare così, e cioè togliendo punti di riferimento alla difesa avversaria, ha pagato. Sono altri gli aspetti, che non ho compreso: passare alla retroguardia a 4, nel secondo tempo, con difensori centrali Koopmeiners e Kelly, quando, nel primo tempo, Cabal e Koopmeiners erano stati letteralmente asfaltati da Neres. E poi, e qui sono un po' maligno, avevamo già visto un allenatore, per non fare nomi, Thiago Motta, prelevare regolarmente il migliore in campo, e sostituirlo a metà del secondo tempo... misteriosamente. Qui è uscito Yildiz, ed è entrato Openda. Improvvisamente, da 0 punte a 2 punte, quando la Juve stava pareggiando, e, con il senno di poi, era un risultato da proteggere.

3 - Le prestazioni continue impossibili. Thuram, da astro nascente, in alcune settimane, a stella cadente. Cambiaso, ultimamente in crescita, ed ora a gomme sgonfie. E poi l'enigma Zhegrova. Ma se un giocatore così dotato ha la pubalgia, o non gioca, o, se gioca, gioca di più rispetto al minutaggio, registrato recentemente. Contro il Bodoe, è entrato a 7 minuti dalla fine, contro l'Udinese a 6 minuti dalla fine, contro Napoli a 8 minuti dalla fine, e, per poco, non segna il 2-2.

4 - Possesso palla 50 e 50, sì, ma, nel primo tempo, ha giocato meglio il Napoli, per cui la differenza l'ha sancita la produttività. Napoli: 9 tiri, 4 nello specchio della porta. Juventus: 4 tiri, 1 solo nello specchio della porta. Quello del gol: veramente troppo poco.

5-12-2025

Carlo Nesti: "Ma che ci faccio ancora, nel calcio di oggi?"

Tutti, ciascuno nel proprio settore, quando gli anni passano, e i giovani scalpitano, cavalcano un'onda legata ai tempi.

Io, teoricamente, senza Internet, e cioè senza Facebook, Youtube, e le varie testate Web, a parte Radio Sportiva, sarei fuori moda, per il semplice fatto, che è sicuramente più richiesta, dagli editori, l'informazione sportiva aggressiva. Infatti, Radio Sportiva va controcorrente... e funziona con la forza della pacatezza (1,5 milioni di ascoltatori al giorno)! Ma guarda un po'...

Editori, che se solo provassero ancora a "sperimentare", come avveniva negli anni 70 e 80, verificherebbero la notevole differenza fra indice di ascolto, e indice di gradimento.

Un programma è molto visto, spesso, perché la gente, davanti al televisore, gode, nel denigrare Tizio, oppure Caio. Questo non è gradimento, ma è ascolto, e quello che conta, in termini di pubblicità, e di entrate, è proprio l'ascolto. Ahimè...

Capisco che esista il terrore di cambiare, per non perdere anche solo lo 0,5% di share. Mi permetto di affermare, tuttavia, che se fosse più frequente la presenza di professionisti moderati, e imparziali, al fianco dei "non professionisti" focosi, e parziali, gli ascolti aumenterebbero, perché si realizzerebbe una contrapposizione molto produttiva fra il vecchio e il nuovo, fra il tradizionale e il moderno. Il conformismo annoia.

Come sapete, ho avuto l'onore di partecipare a un docu-film sulla Juventus, che verrà trasmesso, a maggio, da Lux-Rai, ma normalmente non vengo invitato a trasmissioni di Rai, Mediaset, La7, Sky e Dazn.

Evidentemente, si ritiene che questo tipo di mix, del quale sto parlando, non sia produttivo. Non sono un editore, non ho voce in capitolo, e rimango tranquillamente, a 70 anni, un (spero) buon "pilota, "ma senza "scuderia".

Al di là di Internet, tuttavia, percepisco, e utilitaristicamente ne sono felice, ma umanamente un po' meno, che esiste un'altra onda, adatta per me.

È la nostalgia. E, badate bene, non è la solita nostalgia, che ci poteva essere negli anni 70 per gli anni 50, o negli anni 90 per gli anni 70, e via di questo passo.

È una nostalgia molto radicata, essendo documentabile il passato, oggi, su Youtube, indubbiamente favorita dal fatto che 25 milioni di italiani hanno più di 50 anni (i nati nel 1975 avevano 7 anni, nel fatidico 1982, e possono ricordare quei Mondiali... magari, come una fiaba).

Il discorso, comunque, non finisce lì, perché se viene ricordato, emotivamente, il periodo nel quale ho avuto la fortuna di compiere le imprese migliori, dal punto di vista giornalistico, e cioè gli anni 80 e 90, è perché il calcio italiano, già 2 volte consecutive escluso dalla fase finale dei Mondiali, non è più nemmeno lontano parente di quello dell'ultima parte dello scorso secolo.

Il nostro paese, a livello di squadre di club, ha vinto per l'ultima volta la Champions League nel 2010 (Inter), e cioè 15 anni fa, già con una formazione in cui erano pochi gli italiani in campo. E, soprattutto, si è verificato un clamoroso sorpasso, senza freccia, a livello economico.

Noi eravamo, alla fine dello scorso millennio, i primi d'Europa per fatturato, mentre oggi siamo diventati i quarti, dietro Inghilterra, Spagna, Germania, e, a seconda dei punti di vista, più o meno alla pari con la Francia. Di conseguenza, non abbiamo piu il potere contrattuale di prima, quando la Serie A era una sorta di campionato del mondo.

Dovrei aggiungere, che mi rendo conto di essere baciato dalla sorte, anche per un altro motivo, il più importante, e cioè la salute. Questo è un periodo, infatti, nel quale, così come se ne sono andati tanti grandi giocatori, prematuramente, anche tanti giornalisti sportivi ci hanno lasciato, aprendo una voragine.

Ovviamente, non sarò io a colmare questo vuoto, che ha cominciato ad evidenziarsi, paradossalmente, proprio con la moltiplicazione delle testate, forse, chissà... per un aumento della quantità sulla qualità. Non ci sono più, dalla fine del Novecento, in ordine alfabetico, puramente personale, gli Ameri, Arpino, Baretti, Brera, Cannavò, Ciotti, De Laurentiis, Ghirelli, Martellini, Mura, Ormezzano, Palumbo, Pizzul, Sassi, Sconcerti, Stagno, Tommasi, Tosatti, Valenti, Viola, e tanti altri.

Di conseguenza, mi fa piacere, professionalmente, essere considerato un testimone credibile dell'epoca favolosa del calcio italiano, a cavallo fra i Mondiali vinti nel 1982, e quelli vinti nel 2006.

Ma questa "nostalgia canaglia", rispetto a epoche differenti, ha ben chiara l'esigenza di un altro tipo di calcio, che non tornerà mai più, ma che, se non altro, dovrebbe diventare consapevole dei propri eccessi.

1) Un calcio a misura d'uomo, nel quale il compromesso fra il gioco e il business torni ad essere sopportabile, e nel quale la distanza fra addetti ai lavori e tifosi riprenda ad essere accettabile.

2) Un calcio, nel quale la fruibilità televisiva non sia così invadente, tanto da ridurre il "desiderio", come se si trattasse di un appuntamento d'amore, ormai, meno atteso di prima (vi dice qualcosa la vecchia "liturgia della domenica"? Messa - pranzo - stadio - Tutto il calcio - Novantesimo - 45' di Serie A - DS).

3) Un calcio in cui ritrovino spazio la tecnica e la fantasia, senza che prevalgano sempre costruzioni dal basso, ed esasperazioni della fisicità, coltivate in spazi stretti.

Abbiamo bisogno che i "portatori sani di cuore", come Gattuso e Baldini, ridipingano di azzurro le nostre pareti, riportino l'epica degli "eroi" al centro dei murales, e che si torni a viaggiare, verso questi benedetti-maledetti Mondiali. Novello "Garibaldi" (quale? San Pio Esposito?), salvaci tu!

2-12-2025

Carlo Nesti: "Torino: può esistere una via di mezzo fra realismo e amore?"

Capire il Torino significa partire da 2 punti di vista opposti.

1.

Considerare il Torino, dal 1993, anno dell’ultima Coppa Italia, e cioè da 32 anni, soltanto una squadra media. Perché? Perché non ha vinto più nulla, e, come tale, è apparso spesso a rischio di retrocessione o fallimento, come già accaduto. In questo senso, è inevitabile che Cairo, soprattutto a fronte dell’arrivo di superpotenze economico-finanziarie, tenga un profilo basso, curi il bilancio, venda i giocatori richiesti, e acquisti altri giocatori, risparmiando il più possibile. Unica obiezione. L’Atalanta, da 20 anni, segue la stessa filosofia, ma con risultati ben diversi: ha venduto bene, e acquistato meglio. Anche il Bologna ha compiuto passi da gigante, agevolato da una piazza meno pressante di quella granata. C'erano una volta, come direttori sportivi, Beppe Bonetto e Luciano Moggi. Chi dopo di loro?

2.

Considerare il Torino ancora una grande, alla luce della storia, e cioè 7 scudetti, 5 Coppe Italia, 1 Coppa Mitropa, 1 finale di Coppa Uefa, e i miti del Grande Torino, e di Gigi Meroni, valorizzabili sicuramente meglio a livello di marketing. Ciò accade nel Manchester United (altra sciagura aerea), senza che nessuno si scandalizzi. In questo senso, Cairo non soddisfa i tifosi, impoverendo con le cessioni, ogni estate, la squadra. Parallelamente, tante promesse di gloria, non mantenute, hanno irritato i sostenitori, perché, dopo 10 anni, valeva la pena parlare chiaro, sulla reale dimensione della società. L’eccezionale ascesa imprenditoriale di Cairo, che ha utilizzato l’immagine del Torino, per farsi conoscere, lasciava intendere una «restituzione», dettata dalla riconoscenza. Cairo grande? Anche il Torino grande! E invece no...

Questo è il "corto circuito", dal quale sono rimasti scottati, e contestati, per la verità, non solo Cairo, ma tutti i presidenti post-Pianelli, compreso Pianelli: Rossi, Gerbi, Borsano (unico “assolto”), Goveani, Calleri, Vidulich, Cimminelli-Aghemo, e Cimminelli-Romero, fino al benemerito “lodista” Marengo. Attenzione, però! Quando si diventa proprietari del Torino, non ci si imbatte solo con le ambizioni sportive dei tifosi, ma anche con la loro "religione laica". Questo attaccamento alla storia, in Italia, non ha eguali: Grande Torino, Meroni, Ferrini, Filadelfia, e maglia granata. Guai a chi non coltiva certi valori, a cominciare dal presidente di turno, con la stessa passione, con cui segue la prima squadra. A volte, contano più gli slanci passionali, che non i risultati sportivi.

È possibile gestire il Torino, attuando una via di mezzo fra il primo e il secondo punto di vista? Dalla risposta, che chiedo anche ai sostenitori, dipende il futuro granata, fra realismo e