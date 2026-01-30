Da Quaresma ad Asllani, il Besiktas e gli incroci con Inter e Toro. La lista è ben nutrita

Il centrocampista albanese Kristjan Asllani questa mattina è sbarcato in Turchia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Besiktas. Sei mesi dopo averlo acquistato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto, il Torino ha dato il via libera alla risoluzione del prestito dell'ex Empoli che lascia così la Serie A con la stessa formula con cui s'era trasferito la scorsa estate nel club granata. La società di Istanbul ha chiuso l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12-13 milioni di euro, il quarto acquisto stagionale che il Besiktas definisce con squadre di Serie A dopo quelli estivi che hanno riguardato El Bilal Touré, Tiago Djalo e Tammy Abraham.

Non è la prima volta che il calciomercato del Besiktas si incrocia con quello di Torino e Inter. Era l'estate 2018 quando la società di Istanbul acquistava dal club granata in prestito con obbligo di riscatto l'attaccante serbo Adem Ljajic, calciatore che poi verrà ufficialmente riscattato un anno dopo per 6.5 milioni di euro. Nell'estate 2002 ha invece fatto il percorso inverso il giovane centrocampista Emirhan İlkhan, calciatore che solo in questa stagione sta riuscendo a imporsi con una certa continuità.

Con l'Inter invece le aquile nere fino a questo momento hanno definito solo acquisti. Si parte dall'estate 2004 quando l'attuale allenatore del Galatasaray Okan Buruk si trasferì al Besiktas dopo tre stagioni all'Inter. L'acquisto più costoso riguarda invece Ricardo Quaresma, poco meno di otto milioni di euro versati nelle casse della società nerazzurra per acquistare l'ala portoghese nel luglio 2010.

Infine Caner Erkin e Gary Medel, rispettivamente terzino sinistro e centrocampista. Quest'ultimo volò a Istanbul dopo tre stagioni con la casacca nerazzurra per poi tornare in Italia due anni più tardi e trascorrere ben quattro annate tra le fila del Bologna.