Il Sassuolo guarda in casa Marsiglia. Garcia in chiusura, si punta anche il prestito di Bakola

Dopo l'eliminazione anzi tempo arrivata in Champions League, il Marsiglia è pronto a sfoltire la propria rosa e due calciatori sono vicini a salutare la Francia e ad unirsi alla Serie A.

Come riportato dall'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, il Sassuolo è infatti molto vicino a chiudere per Ulisses Garcia, terzino sinistro che si unirà ai neroverdi in prestito con diritto di riscatto. Ma non è finita qui, dall'OM, infatti, il club emiliano punta a ingaggiare in prestito anche l'esterno d'attacco Darryl Bakola.

Garcia (30 anni) in stagione ha messo a finora solo sei presenze in tutte le competizioni, la metà delle quali da titolare. Bakola (18 anni), invece, di presenze finora ne ha messe a referto 13, con un gol ed un assist.