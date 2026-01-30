Lecce, Trinchera presenta Ngom e Fofana: "Siamo fiduciosi, possono darci tante soddisfazioni"

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione di Oumar Ngom e Sadik Fofana, cominciando a parlare del primo: "È un 2004 che arriva dall'Estrela Amadora, era titolare inamovibile nel suo club precedente, che stiamo monitorando. Ci abbiamo preso Tiago Gabriel, Danilo Veiga e Gaspar. È un centrocampista, firma con noi fino al 2029 con opzione a nostro favore per il 2030. Lo attenzioniamo da diversi mesi, è un giovane che ha dimostrato di crescere in fretta e di riscuotere interesse pure da parte di società prestigiose, sia portoghesi che non. Lo consideriamo di ottima prospettiva, abbiamo voluto anticipare la concorrenza perché pensiamo che possa essere un giovane talentuoso in grado di imporsi nel presente e nel futuro del Lecce".

Dopo parla anche di Fofana: "È un classe 2003, il suo contratto per tempistiche è come quello di Ngom. In un anno e mezzo al Grazer ha giocato 30 partite da titolare, è un centrocampista molto forte fisicamente, cresciuto nel Leverkusen e che ha militato nelle nazionali giovanili tedesche, poi ha scelto il Togo. Sono due giovani che rientrano nell'ottica da parte nostra di creare patrimonio tecnico, sono calciatori che possono ritagliarsi spazio nel presente e nel futuro. Siamo fiduciosi perché hanno entusiasmo, quando si approcciano nel modo giusto emergono tutte le loro potenzialità. Siamo convinti che questa sia la strada giusta, ci possono dare tante soddisfazioni".