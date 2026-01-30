Ufficiale
Reggiana, interrotto il prestito di Saro: il portiere torna alla Cremonese
Gianluca Saro lascia la Reggiana e torna alla Cremonese, club proprietario del cartellino. Come si apprende dal sito della Lega Serie A, il prestito è stato risolto e l'estremo difensore classe 2000 torna a Cremona.
Il giocatore, come anticipato da TMW, sarà poi girato, sempre in prestito secco, al Cittadella.
