Inter, Marotta all'uscita dall'audizione in antimafia: "Mercato? Non siamo in emergenza"

"Non siamo in una situazione di emergenza. Vediamo, se ci saranno opportunità le seguiremo". Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato brevemente del mercato nerazzurro, all’uscita da Palazzo San Macuto.

Il numero uno del club di viale della Liberazione è stato sentito oggi dal comitato sulle infiltrazioni mafiose nelle manifestazione sportive, insediato in seno alla commissione interparlamentare antimafia e guidato dal senatore PD Walter Marini.

L’audizione di Marotta si inserisce in un lungo ciclo. A gennaio sono già stati sentiti i presidenti di Milan e Juventus, come pure la dirigenza della Roma. Nelle prossime settimane in programma i vertici di altri club di Serie A, tra cui Atalanta, Napoli, Lazio e Hellas Verona.