Cesena, Mignani non ci sta: "Se non arriveranno rinforzi, chi di dovere dirà il perché"

Non solo calcio giocato e sfida con l'Avellino per il Cesena, impegnato ovviamente - come tutte le squadra non solo di Serie B - nel calciomercato, con la sessione invernale che chiuderà i battenti tra tre giorni, alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio.

Ed ecco quindi che, nel corso della conferenza stampa di ieri, proprio il tecnico bianconero Michele Mignani ha parlato di mercato, con le sue parole riprese dall'edizione on line del Corriere di Romagna: "Per noi finora è stato fatto solo qualcosa in uscita, forse non c’è la volontà o la disponibilità di fare altro. Si erano fatti dei nomi, ma ancora niente. Se sarà così anche alla chiusura alla fine chi di dovere dirà il perché. Preoccupato? No, il mio mestiere è quello di allenare la squadra che ho a disposizione".

Ed effettivamente, nonostante la ricapitalizzazione effettuata ormai lo scorso 8 gennaio, il club è stato abbastanza immobile sul mercato, con il solo Vittorio Magni riscattato dal Milan ed Emanuele Adamo ceduto a titolo definitivo allo Spezia. Rimane da chiarire poi la questione legata a Jelan Blesa, che ha un'importante richiesta dagli americani del Philadelphia Union, ma vedremo se questi giorni saranno risolutivi in tal senso.