Il Fenerbahce è il grande protagonista del calciomercato italiano invernale

La Turchia diventa il centro del mondo, o quasi. Sicuramente quello del calciomercato, visto quanto è successo nelle ultime settimane. Fra giocatori che vengono cercati - come Frattesi - e quelli che finiscono nel mirino della Juventus come En-Nesyri. Il marocchino è rimasto in Turchia e probabilmente non si trasferirà, considerando che Maupay è diventato un nuovo giocatore del Siviglia e l'ingaggio è pesante, 5 milioni di euro fino al 2029, troppo per una Juventus in spending review.

Lo stesso motivo per cui Jhon Duran rimane un obiettivo complicato. Guadagna quasi il doppio rispetto al marocchino, poco meno dello stipendio di Dusan Vlahovic, senza avere mai giocato in un grandissimo club. Un anno fa salutava l'Aston Villa per l'Arabia Saudita, ma non è riuscito a fare la differenza e per questo era tornato in Europa... L'altro motivo erano i rapporti tesi con Cristiano Ronaldo, suo compagno di reparto, e più in generale con un club che ha puntato molto sull'immagine del portoghese.

Il direttore sportivo del Fener, Devin Ozek, era stato vicino anche al Milan negli scorsi mesi. Poi, però, aveva scelto il progetto turco, anche per una questione monetaria. Da capire se si muoverà per Lookman - che ha già dato la sua disponibilità un mese fa - oppure se tutte le operazioni si dissolveranno in una bolla di sapone un po' come successo con Nkunku. Meglio, invece, con Guendouzi...