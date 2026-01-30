Europa League, risultati e verdetti al termine della League Phase. Roma gioisce, playoff Bologna

Termina la League Phase di Europa League. Di seguito tutti i risultati della serata, la classifica e i verdetti:

Aston Villa - Salisburgo 3-2

33' Konate (S), 49' Yeo (S), 65' Rogers (A), 76' Mings (A), 87' Jimoh-Aloba (A)

Basilea - Viktoria Plzen 0-1

39' Panos

Betis - Feyenoord 2-1

17' Antony (B), 32' Ezzalzouli (B), 77' Tengstedt (F)

Celtic - Utrecht 4-2

7' Nygren (C), 10' aut. Viergever (C), 19' rig. Engels (C), 44' De Wit (U), 62' Blake (U), 64' Trusty (C)

FCSB - Fenerbahçe 1-1

19' Yuksek (F), 71' Cisotti (F)

Go Ahead Eagles - Braga 0-0

Genk - Malmo 2-1

4' Ali (M), 45' rig. Heymans (G), 82' Karetsas (G)

Lille - Friburgo 1-0

90 + 2 rig. Giroud

Lione - PAOK 4-2

20' Giakoumakis (P), 34' Himbert (L), 55' Merah (L), 67' Meite (P), 88' Karabec (L), 90' + 3 Gomes (L)

Ludogorets - Nizza 1-0

42' Stanic

Maccabi Tel Aviv - Bologna 0-3

35' Rowe, 47' Orsolini, 90' + 4 Pobega

Midtjylland - Dinamo Zagabria 2-0

49' Cho, 74' Bak

Nottingham Forest - Ferencvaros 4-0

17' aut. Otvos, 21' e 55' Igor Jesus, 90' rig. McAtee

Panathinaikos - Roma 1-1

58' Taborda (P), 80' Ziółkowski (R)

Porto - Rangers 3-1

6' Gassama (R), 27' Mora (P), 36' Moura (P), 41' Bednarek (P)

Stella Rossa - Celta 1-1

87' Fer Lopez (C) , 89' Bruno Duarte (S)

Stoccarda - Young Boys 3-2

6' Undav (S), 8' Demirovic (S), 42' Gigovic (Y), 57' Lauper (Y), 90' Andres (S)

Sturm Graz - Brann 1-0

85' Kiteishvili

AGLI OTTAVI DI FINALE

1. Lione 21 (+13)

2. Aston Villa 21 (+8)

3. Midtjylland 19 (+10)

4. Betis 17 (+6)

5. Porto 17 (+6)

6. Braga 17 (+6)

7. Friburgo 17 (+6)

8. Roma 16 (+7)

AI PLAYOFF

9. Genk 16 (+4)

10. Bologna 15 (+7)

11. Stoccarda 15 (+6)

12. Ferencvaros 15 (+1)

13. Nottingham Forest 14 (+8)

14. Viktoria Plzen 14 (+5)

15. Stella Rossa 14 (+1)

16. Celta Vigo 13 (+4)

17. PAOK 12 (+3)

18. Lille 12 (+3)

19. Fenerbahçe 12 (+3)

20. Panathinaikos 12 (+2)

21. Celtic 11 (-2)

22. Ludogorets 10 (-3)

23. Dinamo Zagabria 10 (-4)

24. Brann 9 (-2)

ELIMINATE

25. Young Boys 9 (-6)

26. Sturm Graz 7 (-6)

27. FCSB 7 (-7)

28. Go Ahead Eagles 7 (-8)

29. Feyenoord 6 (-4)

30. Basilea 6 (-4)

31. Salisburgo 6 (-5)

32. Rangers 4 (-9)

33. Nizza 3 (-8)

34. Utrecht 1 (-10)

35. Malmo FF 1 (-11)

36. Maccabi Tel Aviv 1 (-19)

Oggi, venerdì 30 gennaio, alle ore 13 a Nyon, il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti. Il Bologna è certo di giocare la partita di ritorno in casa, lo stesso dicasi per la Roma per i suoi ottavi di finale. I playoff si giocheranno il 19 e 26 febbraio.

Possibile derby agli ottavi di finale, perché la Roma potrebbe essere sorteggiata contro la vincente della partita del Bologna. L'alternativa ai giallorossi, per la squadra di Vincenzo Italiano, è il Friburgo. Ma prima, i felsinei prima dovranno superare una fra la Dinamo Zagabria e il Brann Bergen. I croati sono sulla carta gli avversari più temibili, abituati a certi palcoscenici e capaci l'anno scorso di battere il Milan in Champions League. Diverse le vecchie conoscenze della nostra Serie A come l'algerino Ismael Bennacer e lo sloveno Miha Zajc. Brann che potrebbe essere più alla portata considerando che il campionato norvegese è terminato il 30 novembre e ripartirà soltanto il 14 marzo. C'è una connessione col Bologna ed è legata alla cessione ai felsinei di Elvind Helland in questa finestra di mercato.

I POSSIBILI ACCOPPIAMENTI

Celtic o Ludogorets - Stoccarda o Ferencvaros (Porto o Braga agli ottavi di finale)

Fenrebahçe o Panathinaikos - Nottingham Forest o Viktoria Plzen (Midtjylland o Betis)

Dinamo Zagabria o Brann - Genk o Bologna (Friburgo o Roma)

PAOK o Lille - Stella Rossa o Celta (Lione o Aston Villa)