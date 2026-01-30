TMW Sampdoria, iter completato per Cicconi: l’esterno a Bogliasco per il primo allenamento

Innesto a sorpresa per la Sampdoria. Con la partenza di Ioannou direzione Pafos, la squadra mercato guidata dal direttore sportivo Andrea Mancini ha chiuso nelle scorse ore un nuovo esterno sinistro. Una trattativa lampo portata a termine nella serata di ieri che metterà a disposizione del tandem Gregucci-Foti un nuovo giocatore che possa occupare il ruolo di laterale mancino. Si tratta di Manuel Cicconi, dal 2022 di proprietà della Carrarese con cui nella stagione 2023-2024 ha conquistato la promozione in Serie B e l'anno scorso la salvezza.

L'esterno è arrivato in sede

Il giocatore in queste ore ha raggiunto la Liguria ed è arrivato pochi istanti fa al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per il primo allenamento dopo aver effettuato le visite mediche e aver firmato il proprio contratto che lo legherà con la formazione blucerchiata. Qui conoscerà lo staff tecnico i suoi nuovi compagni che nel frattempo stanno preparando la delicata sfida casalinga di domani alle 19.30 contro lo Spezia al "Ferraris".

I dettagli e le statistiche

Cicconi arriverà all'ombra della Lanterna contro la formula del prestito con obbligo di riscatto. Esterno a tutta fascia, il giocatore è stato impegnato da mister Calabro in 21 occasioni in campionato, 16 delle quali dal primo minuto, realizzando anche una rete nel match casalingo contro l'Avellino.