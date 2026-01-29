TMW Radio Rampulla: "Juve, Kolo Muani di livello superiore. Napoli, su Conte dico..."

L'ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Juve, Kolo Muani forse potrebbe tornare:

"Openda? Ho visto la partita, 90 minuti senza un tiro in porta non è da Juve. E lo hai fatto contro il Monaco. Se non arrivi in area, devi provarci anche da fuori. Non può continuare così, deve avere un minimo d'istinto da attaccante. Kolo Muani è già stato alla Juve, è di un livello superiore sicuramente".

Cosa aggiunge?

"Ho sempre battuto sul fatto che non si lascia tempo ai giocatori di ambientarsi. Oggi non c'è tempo, e i prezzi per i giocatori sono fatti non da questi ma da alcune persone...Una volta poi c'era l'appeal del club, oggi è solo uno, quello dei soldi".

Conte-Napoli, a fine stagione sarà addio?

"Non siamo ai titoli di coda. Avere tutti questi infortuni a metà campionato non è una bella cosa per una squadra fatta per giocare a certi livelli. Alla fine non mi sembra che giochi male il Napoli o che sia così negativo il suo percorso. Credo sia una squadra che la qualificazione Champions doveva ottenerla".

Bologna, che succede?

"Ci sta il fatto di passare un periodo negativo, però sicuramente la campagna acquisti non ha reso il dovuto. Devi mettere in preventivo che qualcosa possa non andare un anno. Rimane però a un buon livello".

Atalanta, ko e rimpianti in Champions:

"Hai buttato via una qualificazione diretta, ma le partite devi giocarle. Abbiamo visto che non ci sono più squadre materasso, oggi fai fatica se non ci metti il massimo dell'impegno. Devi affrontare le partite con la giusta concentrazione. Alla fine sei dove dovresti essere, visto anche quanto accaduto".

L'Inter chi deve temere dietro di lei?

"In questo momento è il Milan, che ha un cammino più regolare rispetto alle altre. Il Napoli fuori dalla Champions qualcosa può recuperare, ma l'Inter è avviata a vincere, tranne se non lo butta via lei".