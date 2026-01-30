Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 gennaio

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 gennaioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 01:00Serie A
Daniele Najjar
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

L'INTER TORNA SU NORTON-CUFFY, MASSARA TRACCIA IL MERCATO DELLA ROMA IL PARMA ANNUNCIA ANCHE NICOLUSSI CAVIGLIA E FRANCO CARBONI,

INTER
L’Inter cambia obiettivo sulla destra: viste le difficoltà di arrivare a Ivan Perisic (no del PSV Eindhoven) e anche Moussa Diaby (per ora non c’è l’ok del fondo PIF), i nerazzurri virano su Brooke Norton-Cuffy, laterale inglese classe 2004 del Genoa. Trattativa avanzata, anche se sul giocatore c’era la Juventus, che cerca una destinazione per Joao Mario. I bianconeri continuano a lavorare per dare un centravanti a Luciano Spalletti: il Tottenham non ha aperto alla risoluzione del prestito di Randal Kolo Muani, condizione necessaria per trovare l’accordo con il PSG. Sullo sfondo resta l’ipotesi Joshua Zirkzee.

FIORENTINA
Si avvicina il nuovo rinforzo in attacco per il Sassuolo, ormai in procinto di finalizzare il trasferimento in entrata di M'Bala Nzola (29 anni), che lascia il Pisa con cui aveva cominciato questa stagione e, dopo aver fatto solo formalmente rientro nella rosa della Fiorentina, vedrà ripartire la sua carriera ancora in Serie A. Nelle prossime ore Nzola si sottoporrà alle visite mediche di rito con il Sassuolo, propedeutiche alla successiva firma sul contratto con la società in maglia neroverde. Secondo quanto appreso da TMW, la formula del trasferimento di Nzola dalla Fiorentina al club emiliano sarà un prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.

PARMA
Doppio annuncio del Parma: Franco Carboni e Hans Nicolussi Caviglia. Patrick Cutrone lascerà gli emiliani per andare al Monza: Zito Luvumbo, dal Cagliari, è il sostituto più credibile.

BOLOGNA
Il ds del Bologna, Marco Di Vaio ha ripercorso il mercato rossoblù: “Dovevamo per forza prendere un difensore, poi è nata la possibilità di intavolare una trattativa con Fabbian e abbiamo chiesto Sohm che rispecchia un profilo adatto per noi. Non poteva essere schierato stasera, ma faccio affidamento all'importanza del gruppo, nonostante la stanchezza".

ROMA
Il ds della Roma, Frederic Massara, invece, ha chiuso all’ipotesi Carrasco: "No, questo è un nome che è stato fatto, si era pensato a questa ipotesi ma è definitivamente tramontato. Sulemana? No, non c'è nessuna sfida con il Napoli: le sfide sono sul campo”.

LAZIO
Ultime di mercato in casa Lazio: l’arrivo di Adrian Przyborek è rimandato a domani. Era atteso per oggi, ma ci sono stati dei problemi logistici che hanno portato la società a slittare a domani. Nessun problema sull’operazione, è tutto confermato e il polacco diventerà nelle prossime ore un rinforzo per la trequarti di Maurizio Sarri.

Il gioiello norvegese Jens Hjertø-Dahl resta uno dei più ambiti sul mercato europeo ma vuole solo il Besiktas. Il 2005 norvegese ha la fila: il Bournemouth, secondo quanto raccolto da TMW ha fatto anche una proposta più importante di quella dei turchi al Tromso ma Hjerto-Dahl vuole solo il Besiktas, di cui vi avevamo raccontato ieri. Il giocatore piace anche alla Lazio in Serie A, come pure a Glasgow Rangers, Union Berlino. Dalla Premier League, anche Liverpool ed Everton si sono mosse, e le squadre del Merseyside non sono le uniche che sono emerse proprio nelle ultime ore sul giocatore oltre alle Cherries ma il norvegese ha messo tutto in stand by perché aspetta solo gli ultimi dettagli dell'intesa Tromso-Besiktas.

TORINO
João Pedro de Sousa Rodrigues, più noto con lo pseudonimo di Tchoca, è sempre più vicino a non diventare un giocatore del Torino. L’affare legato all’acquisto del difensore brasiliano è infatti in standby. Quel che filtra dal club granata, ovviamente a livello non ufficiale, è che ci siano valutazioni in corso. La sensazione, abbastanza chiara, è che il rinforzo per la difesa di Marco Baroni sia destinato a naufragare. Sarebbe, in un certo senso, un colpo di scena: Tchoca non era soltanto arrivato in Italia e si era sottoposto a visite mediche, ma la sua cessione era stata addirittura già annunciata dal Corinthians, prima ancora che sostenesse le visite mediche di rito. E che l’affare, come pare probabile se non certo, finisse in un nulla di fatto.

PISA
Il Pisa ha pagato 3 milioni di euro per il cartellino di Filip Stojilkovic, attaccante atterrato nella città toscana negli scorsi minuti e che ha sostenuto le visite mediche quest'oggi con il club nerazzurro. Il contratto sarà di tre anni e mezzo, quindi fino al 30 giugno del 2029. Lo svizzero - che ha compiuto 26 anni a inizio gennaio - ha messo a segno 7 reti e 3 assist con il Cracovia nella prima parte di campionato.

CREMONESE
Fra oggi e domani Luca Marianucci può diventare un nuovo giocatore della Cremonese. il club lombardo ha un accordo con il Napoli per il prestito secco - quindi senza diritti, né opzione né obbligo - fino al termine della stagione. Si attende solo il sì definitivo dei partenopei che stanno vivendo una situazione abbastanza particolare dal punto di vista degli infortuni, come visto anche durante la partita di ieri sera con il Chelsea.

VERONA
Il trasferimento di Sandro Kulenovic dalla Dinamo Zagabria all'Hellas Verona in questo momento è in stand by. Il club scaligero sta concludendo l'acquisto di Kieron Bowie, attaccante di proprietà dell'Hibernian per cui potrebbero venire investiti circa sei milioni di euro. A quel punto sarà da capire se la situazione del bosniaco potrà sbloccarsi oppure è un trasferimento destinato a rimanere sulla carta.

BRIGHTON, L'EX VERONA COPPOLA IN PRESTITO AL PARIS FC. TIMO WERNER LASCIA IL LIPSIA E VOLA IN MLS. SAMUELE LONGO TROVA SQUADRA IN SPAGNA

Ora è ufficiale il trasferimento di Diego Coppola al Paris FC, nella Ligue 1 francese. L'ex centrale dell'Hellas Verona, che in estate ha firmato per il Brighton in Premier League. In Inghilterra ha raccolto fino a qui 9 presenze fra campionato, Coppa di Lega ed FA Cup, con appena 194 minuti collezionati in Premier. Nel comunicato con il quale il Brighton ha annunciato il suo trasferimento in Francia però, si evince come il club continui a credere molto in lui. Questo il comunicato del Brighton: "Diego Coppola si è unito al Paris FC in prestito fino alla fine della stagione. L'allenatore Fabian Hurzeler ha dichiarato: "Siamo davvero soddisfatti di come Diego si è ambientato e si è adattato alle esigenze di giocare in Inghilterra da quando è arrivato al club la scorsa estate. Il suo atteggiamento è stato eccezionale e ora ha l'opportunità di giocare regolarmente in Francia prima di accoglierlo di nuovo in estate"".

Ora è ufficiale: Timo Werner lascia la Germania e l'Europa e vola in Major League Soccer statunitense. Il centravanti tedesco ha detto addio al Lipsia, firmando il nuovo accordo con i San José Earthquakes. Dopo aver risolto il proprio contratto con il Lipsia, Werner ha completato le visite mediche in questo giovedì ed è pronto a dare il proprio contributo a partire dalla nuova stagione americana a partire da fine di febbraio. Werner ha giocato un totale di 216 partite per il Lipsia. L'ex nazionale tedesco ha segnato 113 gol.

Lo Xerez Deportivo ha ufficializzato l’arrivo del centravanti Samuele Longo. L'italiano, nato a Valdobbiadene il 12 gennaio 1992, entra a far parte della prima squadra del club di quarta serie. Longo porta con sé un bagaglio di esperienza impressionante. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club di primo livello come Inter, Espanyol, Hellas Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Huesca, Cremonese, Deportivo e Venezia, totalizzando oltre 200 presenze tra Serie A, Serie B e LaLiga spagnola.

