Lo strano caso di Soleri, da avversario in campo a possibile rinforzo per la Sampdoria
Nel mercato di gennaio possono verificarsi incastri singolari, e uno di questi potrebbe riguardare Edoardo Soleri. L’attaccante dello Spezia, classe 1997, potrebbe infatti trovarsi a giocare contro una squadra che lo sta seriamente seguendo sul mercato: la Sampdoria. Come raccontato da Il Secolo XIX, il centravanti romano è uno dei profili valutati dal club blucerchiato, alla ricerca di una punta strutturata da affiancare al reparto offensivo.
Con i suoi 194 centimetri, Soleri risponde all’identikit fisico richiesto, anche se i numeri non raccontano di un bomber prolifico: una sola rete in 17 presenze stagionali, tre gol lo scorso anno e cinque nella stagione precedente. L’unica annata in doppia cifra resta quella del 2021/22 in Serie C con il Palermo, quando contribuì alla promozione insieme a Brunori, oggi alla Samp.
Proprio la conoscenza con l’attaccante italo-brasiliano potrebbe facilitare l’inserimento, ma molto dipenderà dagli sviluppi di mercato. Lo Spezia sta lavorando all’arrivo di Ambrosino dal Napoli e, in caso di fumata bianca, potrebbe aprire alla partenza di Soleri, seppur non prima della sfida del Ferraris. Sullo sfondo resta l’ipotesi di uno scambio con Bellemo, soluzione che potrebbe sbloccare la trattativa nelle prossime ore.
