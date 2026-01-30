Ufficiale
Vis Pesaro, è addio con il giovane Munari: il portiere passa al Tre Penne
TUTTO mercato WEB
Michael Munari saluta la Vis Pesaro. Il portiere classe 2005 passa a titolo definito al Tre Penne. Di seguito la nota del club:
"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Munari a SP Tre Penne.
La società augura a Michael le migliori fortune personali e professionali".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
4 Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile