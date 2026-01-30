Cosenza, Ricciardi può partire: la Juve Stabia punta il bomber dei silani

Nelle ultime ore di calciomercato Antonio Buscè rischia di dover fare i conti con la partenza di Manuel Ricciardi. Il terzino classe 2000 potrebbe lasciare i rossoblù per trasferirsi alla Juve Stabia, tornando così in Serie B, categoria che lo aveva già cercato con insistenza anche nella scorsa estate.

Il club aveva esercitato a fine dicembre l’opzione di rinnovo prevista nel contratto del giocatore, che in estate aveva inizialmente manifestato qualche malumore, vivendo il precampionato da separato in casa. Situazione poi rientrata dopo un confronto con l’allenatore, che lo aveva portato a rimettersi a disposizione della squadra.

Sul campo Ricciardi ha risposto con i numeri: sette gol nella prima parte di stagione, che lo rendono il miglior marcatore dei silani. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno riacceso l’interesse dei club cadetti. La Juve Stabia ha deciso così di puntare su di lui per rafforzare l’attacco e restare in corsa per un posto nei playoff. Lo riporta La Gazzetta del Sud.