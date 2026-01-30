TMW Ore calde per Mateta al Milan. Cosa serve per chiudere già a gennaio? Il punto

Non solo Fullkrug, il Milan potrebbe mettere le mani su un altro attaccante già nella sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Jean-Philippe Mateta, centranti che i rossoneri sono vicini a chiudere al termine di una trattativa lampo con il Crystal Palace.

Nonostante i rossoneri stiano provando a chiuderlo già adesso per portarlo in Italia a giugno, come ci abbiamo raccontato (QUI la news), non è escluso che Igli Tare e i suoi uomini possano anticipare i tempi per farlo arrivare a Milanello già in questa sessione. Ma perché ciò avvenga si devono incastrare un paio di pezzi del puzzle.

Innanzitutto il Crystal Palace deve mettere le mani su un nuovo attaccante. Il designato scelto sembra essere Jorgen Strand Larsen, norvegese classe 2000 del Wolverhampton, conteso anche dal Leeds. Inoltre, il Milan si ritroverebbe il reparto d'attacco in sovrannumero e perciò si renderebbe necessaria un'uscita. A salutare quindi può essere Christopher Nkunku, che nelle scorse settimane è stato cercato con insistenza dal Fenerbahçe. In questo mese i turchi hanno sempre mantenuto vivi i contatti con l'entourage del francese. A spingere per l'arrivo a Istanbul dell'ex Chelsea è soprattutto il tecnico dei gialloblu Domenico Tedesco, che lo conosce bene avendolo allenato ai tempi del Lipsia.