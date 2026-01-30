Champions, alle 12 il sorteggio: gli accoppiamenti delle italiane e tutto quello che c'è da sapere
Atalanta, Inter e Juventus scopriranno oggi le proprie avversarie negli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale della Champions League. Come sempre, potrete seguire il sorteggio in diretta testuale sulle pagine di TuttoMercatoWeb.
A che ora e dove si terrà il sorteggio?
Il sorteggio avrà luogo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizierà alle 12.
Come funzionano gli accoppiamenti?
I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.
Quali sono le squadre teste di serie?
Teste di serie: Real Madrid (ESP), Inter (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), Newcastle (ENG), Juventus (ITA), Atletico Madrid (ESP), Atalanta (ITA), Bayer Leverkusen (GER).
Non teste di serie: Borussia Dortmund (GER), Olympiacos (GRE), Club Brugge (BEL), Galatasaray (TUR), Monaco (FRA), Qarabağ (AZE), Bodø/Glimt (NOR), Benfica (POR).
I possibili accoppiamenti?
Monaco o Qarabag - Paris Saint-Germain o Newcastle (Barcellona o Chelsea)
Brugge o Galatasaray - Juventus o Atlético Madrid (Liverpool o Tottenham)
Bodo/Glimt o Benfica - Real Madrid o Inter (Sporting CP o Manchester City)
Borussia Dortmund o Olympiacos - Atalanta o Bayer Leverkusen (Arsenal o Bayern)
Andata in casa o trasferta?
Le sfide prevedono una partita di andata e una di ritorno; in linea di principio, la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa. In linea di massima, ogni squadra giocherà una volta il martedì e una il mercoledì. Essendo qualificate tutte come teste di serie, le italiane dovrebbero giocare tutte il ritorno in casa.
Quali sono le date degli spareggi?
Andata: 17/18 febbraio 2026
Ritorno: 24/25 febbraio 202
Quando si terrà il sorteggio per gli ottavi di finale?
Venerdì 27 febbraio 2026.
Quali sono le date della fase a eliminazione diretta della Champions League?
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30