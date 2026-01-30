Champions, alle 12 il sorteggio: gli accoppiamenti delle italiane e tutto quello che c'è da sapere

Atalanta, Inter e Juventus scopriranno oggi le proprie avversarie negli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale della Champions League. Come sempre, potrete seguire il sorteggio in diretta testuale sulle pagine di TuttoMercatoWeb.

A che ora e dove si terrà il sorteggio?

Il sorteggio avrà luogo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizierà alle 12.

Come funzionano gli accoppiamenti?

I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.

Quali sono le squadre teste di serie?

Teste di serie: Real Madrid (ESP), Inter (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), Newcastle (ENG), Juventus (ITA), Atletico Madrid (ESP), Atalanta (ITA), Bayer Leverkusen (GER).

Non teste di serie: Borussia Dortmund (GER), Olympiacos (GRE), Club Brugge (BEL), Galatasaray (TUR), Monaco (FRA), Qarabağ (AZE), Bodø/Glimt (NOR), Benfica (POR).

I possibili accoppiamenti?

Monaco o Qarabag - Paris Saint-Germain o Newcastle (Barcellona o Chelsea)

Brugge o Galatasaray - Juventus o Atlético Madrid (Liverpool o Tottenham)

Bodo/Glimt o Benfica - Real Madrid o Inter (Sporting CP o Manchester City)

Borussia Dortmund o Olympiacos - Atalanta o Bayer Leverkusen (Arsenal o Bayern)

Andata in casa o trasferta?

Le sfide prevedono una partita di andata e una di ritorno; in linea di principio, la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa. In linea di massima, ogni squadra giocherà una volta il martedì e una il mercoledì. Essendo qualificate tutte come teste di serie, le italiane dovrebbero giocare tutte il ritorno in casa.

Quali sono le date degli spareggi?

Andata: 17/18 febbraio 2026

Ritorno: 24/25 febbraio 202

Quando si terrà il sorteggio per gli ottavi di finale?

Venerdì 27 febbraio 2026.

Quali sono le date della fase a eliminazione diretta della Champions League?

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)