Il dato inatteso: il più spremuto non è un giocatore del Napoli (e non è il Napoli!)

Il Napoli è la squadra più in difficoltà del momento. Perché le assenze fioccano, perché gli indisponibili hanno ridotto la rosa di Antonio Conte all'osso e perché le scelte di fatto non ci sono. Ma è davvero quella azzurra la squadra più spremuta? Il Napoli ha finora giocato 33 partite totali, chi è sceso più volte in campo (31) è Giovanni Di Lorenzo, anche come minutaggio. Il paradosso? Non è quella azzurra la formazione dove i 'top' sono stati maggiormente impiegati. E' la Juventus dove c'è un calciatore che ha giocato più di tutti: Pierre Kalulu, sempre in campo, mai un'assenza, più minuti di tutti tra le big prese in esame. E anche con meno partite (senza Supercoppa), la Juventus ha un minutaggio complessivo degli 11 più impiegati medio maggiore e anche meno giocatori impegnati oltre i 1000 minuti.

Napoli

Giovanni Di Lorenzo - 2721

Scott McTominay - 2711

Vanja Milinkovic-Savic - 2430

Rasmus Hojlund - 2262

Stanislav Lobotka - 2045

Matteo Politano - 1908

Alessandro Buongiorno - 1860

Leonardo Spinazzola - 1764

Juan Jesus - 1690

Amir Rrahmani - 1690

David Neres - 1368

Totale minutaggio degli 11 più impiegati - 22449

Minutaggio medio della top 11 - 2040,81

Giocatori con più di 1000 minuti - 14

Inter

Yann Sommer - 2520

Alessandro Bastoni - 2263

Federico Dimarco - 2260

Manuel Akanji - 2247

Nicolò Barella - 2134

Lautaro Martinez - 2082

Piotr Zielinski - 1634

Hakan Calhanoglu - 1611

Marcus Thuram - 1590

Yann Bisseck - 1579

Luis Henrique - 1374

Totale minuti degli 11 più impiegati - 21294

Minutaggio medio della top 11 - 2044,9

Giocatori con più di 1000 minuti - 17

Juventus

Pierre Kalulu - 2790

Lloyd Kelly - 2430

Kenan Yildiz - 2427

Weston McKennie - 2297

Michele Di Gregorio 2250

Andrea Cambiaso - 2222

Manuel Locatelli - 2143

Khephren Thuram - 1961

Teun Koopmeiners - 1872

Jonathan David - 1470

Francisco Conceicao - 1391

Totale minuti degli 11 più impiegati 23252

Minutaggio medio della top 11 - 2198,45

Giocatori con più di 1000 minuti - 13