Il dato inatteso: il più spremuto non è un giocatore del Napoli (e non è il Napoli!)

© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 07:15Serie A
Marco Conterio

Il Napoli è la squadra più in difficoltà del momento. Perché le assenze fioccano, perché gli indisponibili hanno ridotto la rosa di Antonio Conte all'osso e perché le scelte di fatto non ci sono. Ma è davvero quella azzurra la squadra più spremuta? Il Napoli ha finora giocato 33 partite totali, chi è sceso più volte in campo (31) è Giovanni Di Lorenzo, anche come minutaggio. Il paradosso? Non è quella azzurra la formazione dove i 'top' sono stati maggiormente impiegati. E' la Juventus dove c'è un calciatore che ha giocato più di tutti: Pierre Kalulu, sempre in campo, mai un'assenza, più minuti di tutti tra le big prese in esame. E anche con meno partite (senza Supercoppa), la Juventus ha un minutaggio complessivo degli 11 più impiegati medio maggiore e anche meno giocatori impegnati oltre i 1000 minuti.

Napoli
Giovanni Di Lorenzo - 2721
Scott McTominay - 2711
Vanja Milinkovic-Savic - 2430
Rasmus Hojlund - 2262
Stanislav Lobotka - 2045
Matteo Politano - 1908
Alessandro Buongiorno - 1860
Leonardo Spinazzola - 1764
Juan Jesus - 1690
Amir Rrahmani - 1690
David Neres - 1368

Totale minutaggio degli 11 più impiegati - 22449
Minutaggio medio della top 11 - 2040,81
Giocatori con più di 1000 minuti - 14

Inter
Yann Sommer - 2520
Alessandro Bastoni - 2263
Federico Dimarco - 2260
Manuel Akanji - 2247
Nicolò Barella - 2134
Lautaro Martinez - 2082
Piotr Zielinski - 1634
Hakan Calhanoglu - 1611
Marcus Thuram - 1590
Yann Bisseck - 1579
Luis Henrique - 1374

Totale minuti degli 11 più impiegati - 21294
Minutaggio medio della top 11 - 2044,9
Giocatori con più di 1000 minuti - 17

Juventus
Pierre Kalulu - 2790
Lloyd Kelly - 2430
Kenan Yildiz - 2427
Weston McKennie - 2297
Michele Di Gregorio 2250
Andrea Cambiaso - 2222
Manuel Locatelli - 2143
Khephren Thuram - 1961
Teun Koopmeiners - 1872
Jonathan David - 1470
Francisco Conceicao - 1391

Totale minuti degli 11 più impiegati 23252
Minutaggio medio della top 11 - 2198,45
Giocatori con più di 1000 minuti - 13

