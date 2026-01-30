TMW Serie C, senti Zè Pedro del Cagliari: "Le U23 sono step importante per la formazione"

In principio, era la stagione 2018, fu la Juventus, poi l'Atalanta, due anni fa il Milan e infine, in estate, l'Inter: si discute molto delle formazioni Under 23 in Italia, con "l'esperimento", se così vogliamo chiamarlo, che lascia ancora molte perplessità. Non solo agli spettatori - della Serie C nello specifico - ma anche a diverse società, alle prese con costi e strutture che una progetto di questa portata richiede.

All'estero, però, lo stesso funziona. Ed ecco quindi che un parere in merito alle Squadre B è stato richiesto al difensore del Cagliari Zé Pedro, che ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com e che in Portogallo ha vestito le maglie del Braga e del Porto B: "Senza dubbio è uno step importante e utile, può rappresentare una strada significativa in prospettiva. In Portogallo il livello delle squadre B possiamo in qualche modo equipararlo al campionato Primavera italiano. Giocare con lo stesso sistema e filosofia della prima squadra può aiutare senza dubbio a far crescere il gruppo a livello individuale e collettivo.

In Portogallo affronti giocatori e squadre di diversa età e livello, e anche questo - un po’ come la Serie C italiana - può aiutare nello sviluppo dei giovani e nel preparare i ragazzi al salto in prima squadra".