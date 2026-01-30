Arezzo-Ravenna, duello serale a distanza. Con l'Ascoli che tenta di rientrare in corsa

Come abbiamo anticipato (CLICCA QUI per il programma integrale), tornerà in campo a partire da questa sera la Serie C, con la 24ª giornata che sarà aperta dal Girone B. E non da gare "qualunque", per così dire e prescindendo dal fatto che ogni singolo match ha un peso specifico, ma dalle gare dalle prime tre della classe, che da inizio campionato si stanno ormai contendendo la promozione diretta in Serie B. Saranno infatti in campo Arezzo, Ravenna e Ascoli.

Certo, classifica alla mano, l'Ascoli sembra aver un attimo allentato rispetto alle dirette concorrenti, e l'avvio di 2026 non è stato produttivo - a ora - per i bianconeri, ma anche il Ravenna ha vissuto un momento di lungo stallo che ha dato il là all'Arezzo, anche se su questo il tecnico amaranto Cristian Bucchi predica calma: "Non facciamo tabelle, non facciamo calcoli, dobbiamo solo giocare. A oggi è impensabile parlare di fughe e gestione", le sue parole nella conferenza stampa di ieri. Certo è che, dopo la flessione fisiologica prima di Natale, i toscani sono ripartiti alla grande e, sfruttando il crollo ravennate, si sono portati a +7 dai giallorossi.

Il nuovo controsorpasso, dunque, è stato completato, tocca ora al Ravenna premere sull'acceleratore per riprendersi quella vetta che era arrivata dopo l'estromissione del Rimini dal raggruppamento e la riscrittura della classifica. E l'Ascoli? Difficilmente si accontenterà del terzo posto...