Kristjan Asllani può finalmente dire sì al Besiktas: l'albanese è atterrato a Istanbul. I dettagli
Kristjan Asllani può finalmente dire sì al Besiktas. Il centrocampista albanese, secondo quanto raccolto da TMW, è atterrato questa mattina a Istanbul.
Ora visite mediche e poi firma sul contratto. La formula dell’operazione dall'Inter - il giocatore era in prestito al Torino nella prima parte del campionato - sarà quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra intorno ai 12-13 milioni di euro.
