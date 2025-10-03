Juve, novità in attacco contro il Milan? Il Corriere della Sera titola: "Tudor, il bivio Vlahovic"

Niente calcio nella prima pagina dell'edizione odierna del Corriere della Sera che però punta il mirino sulla Juventus nella sua pagina sportiva. Il quotidiano generalista si concentra in particolare su Dusan Vlahovic, che dopo dopo un avvio sprint con tanti gol pesanti e assist una volta entrato dalla panchina, questa volta potrebbe tornare in campo dal primo minuto al centro dell'attacco bianconero al posto di Jonathan David, deludente nel match di Champions League contro il Villarreal con tanti errori pesanti sotto porta.

Il tecnico bianconero Igor Tudor è quindi chiamato a sciogliere il grande rebus di formazione per il big match dell'Allianz Stadium (calcio d'inizio fissato domenica sera alle ore 20.45), con la grande tentazione di rilanciare subito il serbo: "Tudor, il bivio Vlahovic - recita il titolo del Corsera -. Partito da riserva, adesso può aiutare i bianconeri a interrompere la serie di pareggi. Juve-Milan può essere 'la partita' del serbo. Serena: 'Non mi stupirei se giocasse titolare'. Allegri lo cerca, ma pure con lui fu amore e odio".