Juventus-Milan è alle porte, la prima pagina di QS: "Rebus Tudor, carica Allegri"
La prima pagina di QS oggi in edicola si proietta a Juventus-Milan, big match della sesta giornata di Serie A in programma domenica sera (con calcio d'inizio fissato alle ore 20.45) all'Allianz Stadium di Torino. Le due squadre si sfidano nelle parti alte della classifica, con i rossoneri a quota 12 punti (appaiati a Napoli e Roma) e i bianconeri che inseguono a 11: "Rebus Tudor, carica Allegri - titola il quotidiano sportivo a centro pagina -. Domenica Juventus-Milan, la partitissima del destino".
Il ko interno della Roma con il Lille nella seconda giornata della fase campionati di Europa League trova invece spazio di spalla ("Incredibile Roma: sbaglia tre volte lo stesso rigore"), mentre in un box che compare a fondo pagina il focus è su Davide Frattesi, che dopo le difficoltà nel trovare spazio con Inzaghi non ha visto cambiare la musica con l'arrivo sulla panchina dell'Inter di Cristian Chivu: "Mistero Frattesi, anche Chivu non lo fa giocare - si legge -. In Champions fuori per un mal di pancia (vero). Forse domani una chance con la Cremonese".
