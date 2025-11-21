La cinquina del Milan alla 12^ in casa Inter. Per un nerazzurro il derby vale 300

Nelle ultime 8 stagioni dalla stracittadina milanese con i nerazzurri squadra di casa c’è sempre scappato un vincitore. Per 5 volte ad imporsi nel derby è stata l’Inter, in 3 occasioni è toccato al Milan.

L’ultimo segno X? Il 2-2 del 2016-2017. Pensare che lo score più ricorrente è l’1-1 visto al termine di 13 sfide (la più recente nel 2012-2013).

Attenzione, quella raccontata qualche riga sopra non rappresenta la più lunga striscia di derby di Milano con almeno uno dei due club vincitore. Perché fra l’1-2 del 1999-2000 e il 4-2 del 2011-2012 furono addirittura 13 gli incroci senza interruzione con il segno 1 o 2 in schedina.

Complessivamente dai 91 match emergono 35 vittorie Inter, 30 pari, 26 successi Milan, 136-120 reti in favore della Beneamata.

Attenzione: di Inter-Milan alla 12esima giornata di Serie A ne contiamo già 5. Il bilancio racconta di 4 affermazioni rossonere e 1 segno X. Ecco l’elenco con tanto di bomber:

2010-2011, 0-1, Ibrahimovic su rigore al 5’;

1991-1992, 1-1, Van Basten al 18’ e Klinsmann al 54’;

1989-1990, 0-3, Van Basten al 52’, Fuser al 75’, Massaro all’86’;

1987-1988, 0-1, autorete di Ferri al 4’;

1939-1940, 0-3, Chizzo al 19’, Boffi al 56’ e 75’.

La cosa che più colpisce e che al termine di 3 dei 5 campionati appena ricordati lo scudetto finì sulla casacca del Diavolo, mentre soltanto 1 volta su quella del Biscione (nel 1939-1940).

Situazione in classifica.

Inter con 24 punti (8V – 0X – 3P con 26GF e 12GS), di cui 15 in casa (5V – 0X – 1P con 17GF e 4GS). Milan a 22 (6V – 4X – 1P con 17GF e 9GS), 9 dei quali fuori (2V – 3X – 0P con 8GF e 3GS).

Però se costruiamo una graduatoria con le sole performance dei secondi tempi, considerando tutti match sullo 0-0 dopo l’intervallo, i nerazzurri sarebbero a 22, mentre i rossoneri a 15 punti.

PS: per Stefan De Vrij potrebbe essere la caps numero 300 in A (da interista e contro il Milan in A vanta 7V – 2X – 3P con 3GF).

TUTTI I PRECEDENTI CON L’INTER SQUADRA DI CASA (SERIE A)

91 incontri disputati

35 vittorie Inter

30 pareggi

26 vittorie Milan

136 gol fatti Inter

120 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA CON L’INTER SQUADRA DI CASA IN CAMPIONATO

Inter-Milan 2-0, 23° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA CON L’INTER SQUADRA DI CASA IN CAMPIONATO

Inter-Milan 1-2, 5° giornata 2024/2025