Segnano poco e con pochi giocatori. Mutu e Di Vaio due doppio gialloblù...
La domenica calcistica si aprirà col faccia a faccia fra i due attacchi meno prolifici del campionato. Da un lato, quello di casa, il Verona con i suoi 6 gol da parte di 4 bomber, dall’altro, quello ospite, il Parma con le sue 7 reti opera di 5 giocatori. E anche in fatto di cooperative di marcatori i due club in gialloblù occupano le ultime posizioni di questa statistica.
Non è tutto.
I veneti non vincono in casa dallo scorso 23 febbraio, 1-0 sulla Fiorentina, gli emiliani non colgono successo fuori dal 25 maggio, 3-2 sul campo dell’Atalanta.
Fra Serie A, cadetteria e C ammontano a 30 i Verona-Parma di campionato. La contabilità racconta di 21 successi dell’Hellas, 6 segni X, 3 vittorie dei Ducali, 50 gol marcati dai padroni di casa, 21 reti fatte dagli ospiti.
Il punteggio più ricorrente? L’1-0, visto per 10 volte su 30, praticamente 1 match ogni 3. Anche se è assente dal 2001-2002, con Adrian Mutu a segno su rigore all’84’. Proprio quel giocatore che col Parma 2002-2003 avrebbe scritto il suo record personale di reti nel massimo campionato italiano, 18 in 31 match.
Verona OK dal 2001-2002 (5V – 1X).
L’ultimo segno 2 in schedina? Nel 2000-2001, doppietta di Marco Di Vaio fra il 37’ e il 58’, (curiosamente anche lui un giocatore che ha vestito entrambe le casacche gialloblù).
Situazione in classifica.
Verona a quota 6 (0V – 6X – 5P con 6GF e 16GS), 3 sul prato del Bentegodi (0V – 3X – 2P con 4GF e 6GS). Parma che si trova a 8 (1V – 5X – 5P con 7GF e 14GS), soltanto 2 lontano dal Tardini (0V – 2X – 3P con 1GF e 6GS).
TUTTI I PRECEDENTI A VERONA IN CAMPIONATO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)*
30 incontri disputati
21 vittorie Hellas Verona
6 pareggi
3 vittorie Parma
50 gol fatti Hellas Verona
21 gol fatti Parma
LA PRIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO
Hellas Verona-Parma 1-0, 21° giornata 1929/1930
L’ULTIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO
Hellas Verona-Parma 0-0, 30° giornata 2024/2025
* Non conteggiato il campionato misto B-C del 1945/1946.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30