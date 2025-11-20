Segnano poco e con pochi giocatori. Mutu e Di Vaio due doppio gialloblù...

La domenica calcistica si aprirà col faccia a faccia fra i due attacchi meno prolifici del campionato. Da un lato, quello di casa, il Verona con i suoi 6 gol da parte di 4 bomber, dall’altro, quello ospite, il Parma con le sue 7 reti opera di 5 giocatori. E anche in fatto di cooperative di marcatori i due club in gialloblù occupano le ultime posizioni di questa statistica.

Non è tutto.

I veneti non vincono in casa dallo scorso 23 febbraio, 1-0 sulla Fiorentina, gli emiliani non colgono successo fuori dal 25 maggio, 3-2 sul campo dell’Atalanta.

Fra Serie A, cadetteria e C ammontano a 30 i Verona-Parma di campionato. La contabilità racconta di 21 successi dell’Hellas, 6 segni X, 3 vittorie dei Ducali, 50 gol marcati dai padroni di casa, 21 reti fatte dagli ospiti.

Il punteggio più ricorrente? L’1-0, visto per 10 volte su 30, praticamente 1 match ogni 3. Anche se è assente dal 2001-2002, con Adrian Mutu a segno su rigore all’84’. Proprio quel giocatore che col Parma 2002-2003 avrebbe scritto il suo record personale di reti nel massimo campionato italiano, 18 in 31 match.

Verona OK dal 2001-2002 (5V – 1X).

L’ultimo segno 2 in schedina? Nel 2000-2001, doppietta di Marco Di Vaio fra il 37’ e il 58’, (curiosamente anche lui un giocatore che ha vestito entrambe le casacche gialloblù).

Situazione in classifica.

Verona a quota 6 (0V – 6X – 5P con 6GF e 16GS), 3 sul prato del Bentegodi (0V – 3X – 2P con 4GF e 6GS). Parma che si trova a 8 (1V – 5X – 5P con 7GF e 14GS), soltanto 2 lontano dal Tardini (0V – 2X – 3P con 1GF e 6GS).

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA IN CAMPIONATO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)*

30 incontri disputati

21 vittorie Hellas Verona

6 pareggi

3 vittorie Parma

50 gol fatti Hellas Verona

21 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO

Hellas Verona-Parma 1-0, 21° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO

Hellas Verona-Parma 0-0, 30° giornata 2024/2025

* Non conteggiato il campionato misto B-C del 1945/1946.